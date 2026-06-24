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/ Nacional / JUSTICIA

Amplían imputación a responsable de Pasfer, empresa vinculada a Conexión Ganadera, por nuevos delitos de apropiación indebida

Rodríguez había sido imputado en marzo por apropiación indebida y falsificación ideológica pero ahora fue responsabilizado por tres nuevos casos

24 de junio de 2026 17:40 hs
Maximiliano Rodríguez ingresando al juzgado

Maximiliano Rodríguez ingresando al juzgado

Dante Fernández / FocoUy

La jueza de Crimen Organizado, Diovanet Olivera, amplió la imputación contra Maximiliano Rodríguez, responsable de Pasfer, una empresa vinculada a Conexión Ganadera, por tres nuevos delitos de apropiación indebida.

Los nuevos delitos de apropiación indebida están vinculados a ganado que estaba sujeto a fideicomisos garantizados por los bancos BROU, BBVA y Scotiabank.

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En la audiencia que presenció El Observador, Rodríguez pidió que la prisión preventiva que ya recae sobre Rodríguez se extienda hasta el 1° de agosto y que luego de esa fecha el empresario pase a tener arresto domiciliario nocturno. La jueza Olivera accedió a ambos planteos.

La solicitud de Rodríguez respecto a las medidas cautelares se basó en la necesidad de reunir nuevas pruebas y el riesgo que la libertad de Rodríguez pudiera representar.

Tras esa fecha, sin embargo, Rodríguez reconoció que le interesa que el titular de Pasfer retome su actividad laboral para poder "resarcir a las víctimas".

De esta manera, la prisión nocturna que se estableció será de 22:00 a 08:00 y supervisada por la Dirección Nacional de Medidas Alternativas (Dinama).

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