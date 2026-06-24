Amplían imputación a responsable de Pasfer, empresa vinculada a Conexión Ganadera, por nuevos delitos de apropiación indebida

La jueza de Crimen Organizado, Diovanet Olivera, amplió la imputación contra Maximiliano Rodríguez , responsable de Pasfer , una empresa vinculada a Conexión Ganadera , por tres nuevos delitos de apropiación indebida .

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Rodríguez ya había sido imputado en marzo de este año por un delito de apropiación indebida y falsificación ideológica , pero el fiscal de Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, solicitió a la Justicia ampliar la imputación, algo que se produjo este miércoles .

Los nuevos delitos de apropiación indebida están vinculados a ganado que estaba sujeto a fideicomisos garantizados por los bancos BROU, BBVA y Scotiabank .

"Nos quedamos sin hija y ahora nos vamos a quedar sin pena": la familia de la pediatra fallecida por mala praxis reclamó justicia a Orsi

Caso Goldring: finalizó control de acusación en audiencia caldeada entre defensa y abogada de víctimas que fue apercibida por la jueza

En la audiencia que presenció El Observador, Rodríguez pidió que la prisión preventiva que ya recae sobre Rodríguez se extienda hasta el 1° de agosto y que luego de esa fecha el empresario pase a tener arresto domiciliario nocturno . La jueza Olivera accedió a ambos planteos.

La solicitud de Rodríguez respecto a las medidas cautelares se basó en la necesidad de reunir nuevas pruebas y el riesgo que la libertad de Rodríguez pudiera representar.

Tras esa fecha, sin embargo, Rodríguez reconoció que le interesa que el titular de Pasfer retome su actividad laboral para poder "resarcir a las víctimas".

De esta manera, la prisión nocturna que se estableció será de 22:00 a 08:00 y supervisada por la Dirección Nacional de Medidas Alternativas (Dinama).