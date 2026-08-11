Industria forestal: el sector que exporta más de US$ 2.700 millones al año y emplea a casi 20.000 personas

Al impulso de la celulosa , la industria forestal se consolidó en los últimos años como uno de los más dinámicos en exportaciones y mano de obra asociada. Actualmente hay más de 4.000 empresas directas e indirectas asociadas a la industria de la madera.

La cadena forestal está compuesta por viveros, silvicultura, cosecha, carga y transporte de madera, transformación industrial (en la que se incluyen las plantas de celulosa), producción de energía y la exportación desde los puertos de Montevideo, Nueva Palmira y Punta Pereira .

Un informe del Instituto Uruguay XXI señaló que en Uruguay hay una superficie de bosque plantado de 1,16 millones de hectáreas que representan el 6,6% del territorio nacional . En relación con la medición anterior, realizada en 2021, la superficie destinada al uso forestal creció aproximadamente un 7%.

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Según datos del Ministerio de Trabajo (MTSS), el complejo forestal agrupa a 4.135 empresas y unipersonales. De ese total , el 97% son micro y pequeñas empresas que emplean a menos de 20 trabajadores .

Hay algunas buenas señales en los mercados de la madera

La industria emplea a 19.309 trabajadores, sin incluir la mano de obra indirecta, que abarcan actividades de transporte, logística y servicios relacionados. En la fase silvícola, las actividades con mayor cantidad de personal son la silvicultura y actividades relacionadas, con 4.719 trabajadores y la extracción de madera con 2.399 al cierre de 2025.

En la actividad industrial destacan el chipeado, aserrado y cepillado de madera con 3.419 personas, seguido por la manufactura de muebles de madera con 2.813. Por último, en la manufactura de papel y cartón hay 2.332 operarios.

El informe expresó que las exportaciones de productos de madera registraron un fuerte aumento en el último quinquenio, ya que en el período 2021-2025 el valor de las ventas superaron en 42% lo registrado entre 2016 y 2020.

El año pasado, las ventas externas del sector forestal llegaron a US$ 2.786 millones, con un descenso de 7% en relación al año anterior.

Inversión en la industria forestal

El informe de Uruguay XXI indicó que a partir del anuncio de la construcción de la segunda planta de UPM , los proyectos relacionados con el sector forestal experimentaron un marcado dinamismo con inversiones acumuladas de US$ 354 millones entre 2019 y 2022, lo que significó un crecimiento de 35% respecto a la década anterior, comprendida entre 2009 y 2018.

El documento añadió que en 2019 la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap) recomendó tres proyectos por un valor de US$ 484 millones relacionados con UPM (terminal portuaria, agroindustrial forestal y explotador de zona franca), de los cuales cerca de 40% se destinaron a actividades relacionadas a la forestación.

A su vez, en los últimos años se destacaron propuestas vinculadas a actividades como viveros de árboles forestales, aserraderos, cepillado y trabajo de máquina de la madera. El año pasado, las inversiones promovidas por la Comap llegaron a US$ 110,5 millones. Básicamente, las inversiones se concentraron en la industria maderera.

Las exportaciones

Durante el año pasado, las exportaciones de celulosa totalizaron US$ 2.317 millones, con una disminución interanual de 9%. La caída se debió a la disminución en los precios promedio de exportación de 13%, que pasaron de US$ 610 por tonelada en 2024 a US$ 530.

Elogios a la eficiencia productiva de celulosa

El organismo expuso que el efecto negativo en precios fue contrarrestado parcialmente por un mayor volumen exportado, que alcanzó 4,4 millones de toneladas, con una suba de 5% respecto a 2024.

Los principales destinos fueron China y la Unión Europea (UE), con 45% y 31%, respectivamente, del total exportado.

En el caso de la UE se verificó una baja significativa de 26% respecto a 2024, mientras que las ventas hacia China tuvieron una disminución de 2%.

A su vez, las exportaciones de madera llegaron a US$ 443 millones, con un aumento interanual de 2%.

Producción de madera sólida en Uruguay. Juan Samuelle

El incremento leve se debió al dinamismo de las ventas de chips (+ 29% que en 2024), parcialmente contrarrestado por la caída de 19% de las exportaciones de madera contrachapada.

En el análisis de las exportaciones por tipo de especie, en 2025 la madera proveniente de pino representó el 65% del total del valor vendido y el 79% del total en términos de volumen. El informe concluyó que la madera de pino ha predominado desde 2017 por el crecimiento excepcional de la demanda de China.