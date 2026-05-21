BrasPine en Uruguay: la forestal brasileña comienza obras civiles para producción de pino en Rivera

La empresa brasileña BrasPine avanza con su proyecto forestal en Rivera y el mes próximo comenzará con las obras civiles. La intención de la compañía es ampliar su oferta exportadora con la producción uruguaya de pino.

BrasPine , con una trayectoria de 30 años en la industria forestal brasileña, desarrolla una nueva unidad productiva en el norte del país. El director de la compañía, Giovani Giacomet , informó en las últimas horas que ya culminó la etapa de movimiento de tierra y el mes que viene comenzará la obra de construcción civil, con una mano de obra de 300 personas .

El predio en Rivera tiene 50 hectáreas y la estimación es que el área construida sea de 20 hectáreas .

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El objetivo es que la producción empiece en el segundo semestre de 2027 . “Vamos a tener un aserradero de pino con generación eléctrica y se va a realizar remanufactura de la madera”, explicó el directivo de BrasPine.

La idea de la compañía es que la producción uruguaya tenga destino de exportación para Brasil, Estados Unidos, Europa y Asia. “La idea es comenzar a ingresar en otros mercados”, dijo Giacomet. En su país, la empresa se dedica a la fabricación de moldura de pino.

La inversión asociada para el proyecto de Rivera asciende a US$ 250 millones.

El empresario señaló que la elección de Uruguay para el nuevo emprendimiento fue por “la disponibilidad de madera de pino y la seguridad del país;esa combinación terminó de decidir la mejor ubicación”, dijo.

Este jueves el gobierno anunció la inversión de los US$ 250 millones que realizará la forestal brasileña. La ministra de Industria, Fernanda Cardona, destacó que la concreción del proyecto llega luego de meses de negociaciones. “Es muy importante para Uruguay que hayamos trabajado estos meses y que la empresa confirme (la inversión). ES una muy buena noticia”, expuso.

Por su parte, el presidente Yamandú Orsi señaló en su cuenta de X: “Nada es casualidad. El desarrollo, si se piensa desde el interior del país y con visión estratégica, da sus frutos”.