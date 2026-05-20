"Sos mala leche, sos un mal tipo": el durísimo cruce entre Julio Ríos y Sergio Markarián en Las voces del fútbol por el clásico del "8 contra 11"

El exentrenador Sergio Markarián protagonizó un acalorado intercambio con el periodista Julio Ríos durante una emisión en vivo del programa radial y de streaming Las Voces del Fútbol.

El debate, que comenzó como un análisis de la actualidad deportiva, escaló rápidamente cuando se llegó a discutir uno de los clásicos más polémicos de la época de Markarián al frente de Nacional: el que el Peñarol ganó en 1987 con ocho jugadores.

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La entrevista comenzó hablando de la selección uruguaya y Markarián apuntó directamente contra las decisiones del actual técnico de Uruguay. El exentrenador no ocultó su descontento y lanzó duras críticas sobre el manejo del recambio generacional.

"El primer gran lío se lo armó él solito", sentenció Markarián. La molestia del exentrenador radicó en la forma en que Bielsa apartó a los líderes del equipo en sus primeras convocatorias, un tema que generó fricción en la mesa. Según sus palabras, el argentino "renunció muy tempranamente a los mayores: se los sacó de encima antes de empezar; hablo de Cavani, Muslera y Suárez".

La discusión, sin embargo, escaló abruptamente cuando Markarián recordó su época al frente de Nacional y uno de los clásicos que ganó frente a Peñarol, pero Julio Ríos lo interrumpió recordándole el clásico del "8 contra 11", que ganó Peñarol en 1987.

"Tenés perdidas también, Sergio. ¿El 8 contra 11?", preguntó Ríos.

"Yo sabía, sos maldito. De ese partido hablan todos menos los jugadores de Peñarol que jugaron. No sé, no voy a decir nada. Sos mala leche. Yo tengo en mi vida una sola macana, que es esa, y me la meten todos los que me quieren joder. Me estás jodiendo. Y te digo más: no vengo más. Sos mal tipo. Sos mal tipo", encaró Markarián.

"Nunca me imaginé que te molestara tanto", devolvió un sorprendido Ríos.

"¿Y cómo no me va a molestar? Yo sé lo que pasó ese día, pero no lo puedo contar. Lo que hiciste es de mala leche. Sos re mala leche", contestó el entrenador, para luego intercambiarse insultos de "mala leche" de forma reiterada el uno al otro.

La discusión terminó cuando Markarián amenazó con irse y Ríos terminó la nota, mandando la pausa.