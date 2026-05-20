¿Streaming o televisión? Por dónde verán los uruguayos el Mundial 2026 y la diferencia generacional en el consumo

Con tres semanas por delante antes del comienzo del Mundial 2026 , el panorama de opciones para ver el torneo desde Uruguay ya ha quedado establecido. Con alternativas en televisión abierta, cable, televisión satelital y plataformas de streaming, no faltarán pantallas para seguir la Copa del Mundo.

Algunos, incluso, han roto la alcancía para viajar a un evento que desde hace meses acumula titulares por los altos precios de las entradas para los partidos, los viajes internos y los alojamientos, convirtiendo a esta edición en una de las más onerosas para quienes deseen verla en persona.

La última encuesta de El Observador, la Unidad de Métodos y Acceso a Datos (Udelar), y el docente del Instituto de Estadística Juan Pablo Ferreira incluyó la siguiente pregunta: ¿Cómo va a seguir a la selección uruguaya de fútbol en este Mundial?

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La consulta, dirigida a quienes previamente habían respondido que seguirían el devenir de la Celeste en el torneo, establece que la televisión sigue predominando como medio, con un 76,2% de los encuestados que respondieron que será a través de esa pantalla que verán los partidos y demás novedades de la selección uruguaya.

El streaming, en tanto, acumuló un 17,2% de las respuestas. Muy por detrás se ubican los sitios de noticias y las redes sociales (3,7%), mientras que solo un 1,5% de los encuestados tiene planeado viajar al Mundial para seguir a Uruguay, que a priori jugará dos partidos en Miami y uno en Guadalajara por la fase de grupos. La radio ocupó el último lugar, con un 1,4% de los encuestados dispuestos a seguir a la selección por ese medio.

Cuanto más joven, más streaming

Al repasar los resultados de la encuesta segmentando las respuestas por grupos de edad, los datos ilustran que cuanto más joven el público, más consumo de streaming habrá en el Mundial.

Mientras que para los espectadores de 18 a 29 años las cifras son 25% seguirán el Mundial por streaming y 70,9% por televisión (el resto de medios completan el total), la brecha se agranda a un 10,3% de espectadores para el streaming y 84,3% para la televisión en el segmento de 60 años o más.

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El otro ítem en el que hay una diferencia notoria en las respuestas es en la división por género: las mujeres seguirán más el Mundial por televisión en comparación a los hombres.

Mientras que un 80,2% del público femenino respondió que verá el torneo por televisión (y un 12,5% por streaming), en el caso de los hombres que participaron de la encuesta un 20,7% aseguró que seguirá a la selección a través de plataformas digitales, mientras que un 73,4% lo hará por televisión.

¿Cómo se hizo la encuesta?

El Observador, la UMAD y el estadístico Ferreira (Instituto de Estadística) aplican a nivel masivo en Uruguay un monitoreo de la opinión pública con encuestas no probabilísticas que permiten inferencias a través de modelos alternativos.

Aquí puede ver algunas de las notas realizadas mediante estas técnicas.

Este proyecto de encuestas —anónimas y cuyos datos no son usados con otros fines que académicos y periodísticos— es una apuesta a la innovación en la aplicación de nuevos modelos de investigación social, la confección de trabajos comunicacionales de calidad e independientes (no reciben apoyo de empresas ni de políticos), y la elaboración de documentos académicos que permiten generar conocimiento.

Para este sondeo puntual fueron encuestados 3.991 voluntarios.

Contó con el apoyo del politólogo Juan Ignacio Pintos.

A continuación los detalles metodológicos: