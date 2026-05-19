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El llanto y la emoción de Neymar al ser convocado por Carlo Ancelotti para el Mundial 2026: mira su reacción

Neymar no pudo contener las lágrimas al enterarse que fue convocado por Carlo Ancelotti para disputar el Mundial 2026 con Brasil

19 de mayo de 2026 14:36 hs

Neymar se metió en la convocatoria de Carlo Ancelotti para disputar con Brasil el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, en lo que será su cuarta Copa del Mundo, y luego de meses en los que se debatió si el futbolista del Santos debía integrar la nómina final de 26 futbolistas de la Canarinha.

Durante mucho tiempo la participación de Neymar en el Mundial 2026 estuvo en duda, pero su categoría y su participación en el Santos inclinaron la balanza y el 10 jugará su cuarta Copa del Mundo. El futbolista de 34 años cumple así el gran objetivo que se había trazado cuando volvió en 2025 a Santos, el club en el que se formó como futbolista.

La reacción de Neymar al ser convocado por Ancelotti

En su casa, reunido con familia y amigos, en redes sociales se hizo viral el video de la reacción de Neymar al momento en el que el entrenador italiano nombra al crack del Santos, momento en el que también explotan sus personas cercanas celebrando la convocatoria y en el que el 10 no logró aguantar la lágrimas.

Un llanto que demuestra lo que trabajó Neymar en estos últimos meses para ser tenido en cuenta por Ancelotti de cara a la Copa del Mundo, algo que le costó conseguir al ex jugador del Barcelona ya que será la primera vez que Carletto lo cita.

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La convocatoria de Neymar era una de las grandes incógnitas de Brasil por las lesiones y problemas físicos que arrastró durante los últimos meses. Finalmente, el entrenador italiano decidió incluirlo en la nómina definitiva y dejar afuera a João Pedro, delantero del Chelsea que aparecía con muchas chances de meterse en la lista.

Neymar
Neymar celebrando un gol con el Santos

Neymar celebrando un gol con el Santos

Carlo Ancelotti, perseguido por preguntas en torno al delantero desde su primer día como seleccionador de Brasil, debió elegir este lunes entre las dos versiones conocidas de Neymar para el Mundial, que se inicia el 11 de junio.

La primera, por la que se decantó finalmente el italiano al anunciar la convocatoria, es un futbolista de clase mundial, un brillante malabarista del balón que desarmaba defensas como estrella de Barcelona y de Paris Saint-Germain.

Y que también, con 79 goles, es el máximo anotador con la selección brasileña, por delante de Pelé. La segunda versión, en los últimos meses, es un jugador al que las lesiones le impidieron tener continuidad y le robaron explosividad.

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