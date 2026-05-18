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El New York Times afirma que Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, fue denunciado por haberse quedado con US$ 5.000.000 recuperados del escándalo FIFAgate de 2015

El importante diario estadounidense expresa que "altos funcionarios de la FIFA están enterados desde hace más de un año"

18 de mayo de 2026 16:58 hs
Alejandro Domínguez

Alejandro Domínguez

Juan Mabromata / AFP

A pocos días del Mundial 2026, el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez, enfrenta una denuncia ética por presuntamente haber recibido pagos procedentes de fondos recuperados en una investigación de 2015 que sacudió al fútbol del mundo, como fue el FIFAgate, según informa The New York Times.

La Conmebol, la Confederación de fútbol más afectada por el escándalo de corrupción global que sacudió el deporte hace más de una década, vuelve a estar bajo escrutinio.

Alejandro Domínguez enfrenta una denuncia ética por presuntamente haber recibido millones de dólares de los fondos recuperados en ese caso. La denuncia fue presentada por un informante que afirma tener conocimiento directo de los pagos.

El informe de The New York Times

Según un extenso informe publicado por The New York Times, "altos funcionarios de la FIFA estaban al tanto de la denuncia contra Alejandro Domínguez ante su Comité de Ética desde hace más de un año, según tres personas con conocimiento directo de la denuncia que hablaron bajo condición de anonimato por no estar autorizadas a comentar el asunto".

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Gianni Infantino y Alejandro Domínguez
Gianni Infantino y Alejandro Domínguez

Cabe recordar, a su vez, que el dirigente paraguayo es, además, uno de los ocho vicepresidentes de la FIFA.

La denuncia lo acusa, junto con otro alto funcionario de la Conmebol, de haber recibido más de US$ 5.000.000 del dinero recuperado por la federación tras lograr la devolución de millones de dólares perdidos por casos de corrupción.

La Conmebol, uno de los seis organismos rectores continentales del fútbol, declinó hacer comentarios a The New York Times, limitándose a decir que desconocía la existencia de una denuncia ética. La FIFA no respondió a las reiteradas solicitudes de comentarios. Alejandro Domínguez tampoco respondió a una solicitud de comentarios.

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