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Una final sudamericana en el Mundial 2026: el sueño del presidente de la Conmebol Alejandro Domínguez

La Conmebol tendrá a Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia y Paraguay como representantes en la venidera Copa del Mundo

13 de abril de 2026 14:45 hs
La Copa del Mundo de la FIFA pronta para el Mundial 2026

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El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), el paraguayo Alejandro Domínguez, dijo este lunes que sueña con una final de equipos suramericanos en el Mundial 2026, que arrancará dentro de 59 días en Estados Unidos, Canadá y México.

"Yo tengo un sueño, que la final tiene que ser de dos equipos sudamericanos, yo creo que es posible", dijo Domínguez durante el acto de apertura del Seminario de Fútbol Suramericano en la ciudad de Luque, cercana a la capital paraguaya, Asunción, aunque sin mencionar a sus favoritos.

Asimismo, el dirigente señaló que disfruta cuando los equipos sudamericanos derrotan a los europeos.

"Me encanta ganarle a los europeos, hasta en quién juega (a quedarse) más tiempo mudo, callado", añadió bromeando.

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FIFA President Gianni Infantino (R) gives a prize to CONMEBOL President Alejandro Dominguez (L) during a commemorative event marking the 10th anniversary of Dominguez's work as the head of the South American Football Confederation in Luque, Paraguay on Ja
“The Best for the Best”, el premio especial que le entregó Alejandro Domínguez a Gianni Infantino

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La Conmebol tendrá a Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia y Paraguay como representantes en la venidera Copa del Mundo.

Será la primera vez que seis selecciones de esta confederación acudan a una misma cita, un hecho que Domínguez destacó como favorable para el fútbol sudamericano.

Argentina, que venció a Francia 4-2 en tiros penales tras igualar 3-3 tras el tiempo reglamentario y la prórroga durante la final de la Copa del Mundo 2022, es la actual campeona de la FIFA.

En este sentido, Domínguez recordó que ese triunfo permeó a la Conmebol, cuyos equipos, afirmó, irán a la Copa del Mundo "a pelear, a defender y a que esa copa se quede en Sudamérica".

Además de los seis equipos de Conmebol, los latinoamericanos estarán representados por el anfitrión México, Panamá y Haití, selecciones que integran la Concacaf.

También acudirá por la Concacaf el combinado de Curazao, que integra el Reino de Países Bajos pese a estar ubicado en el Caribe.

EFE

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