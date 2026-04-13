Una final sudamericana en el Mundial 2026: el sueño del presidente de la Conmebol Alejandro Domínguez
La Conmebol tendrá a Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia y Paraguay como representantes en la venidera Copa del Mundo
13 de abril de 2026 14:45 hs
La Copa del Mundo de la FIFA pronta para el Mundial 2026
El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), el paraguayo Alejandro Domínguez, dijo este lunes que sueña con una final de equipos suramericanos en el Mundial 2026, que arrancará dentro de 59 días en Estados Unidos, Canadá y México.
"Yo tengo un sueño, que la final tiene que ser de dos equipos sudamericanos, yo creo que es posible", dijo Domínguez durante el acto de apertura del Seminario de Fútbol Suramericano en la ciudad de Luque, cercana a la capital paraguaya, Asunción, aunque sin mencionar a sus favoritos.
Asimismo, el dirigente señaló que disfruta cuando los equipos sudamericanos derrotan a los europeos.
"Me encanta ganarle a los europeos, hasta en quién juega (a quedarse) más tiempo mudo, callado", añadió bromeando.