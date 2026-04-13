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"Para vos, papá": la dedicatoria con bronca de Moreno Martins para el DT de Bolivia que no lo convocó al repechaje para el Mundial 2026, de quien dijo que "la culpa toda es de él"

"Los goles son los que te dan la victoria. Y fue lo que necesitó en el repechaje", dijo el goleador histórico boliviano

13 de abril de 2026 10:25 hs

Moreno Martins en Oriente Petrolero

El delantero Marcelo Moreno Martins, goleador histórico de la selección de Bolivia, le dedicó sus dos goles de este domingo con Oriente Petrolero, al DT del combinado Óscar Villegas, quien no lo convocó para la repesca al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, en el que los verdes quedaron eliminados ante Irak.

Moreno Martins, de 38 años, volvió en febrero a las canchas más de dos años después de su retiro con la misión de disputar la repesca del Mundial Norteamérica 2026 en marzo.

Festejo de Moreno Martins en Oriente Petrolero
Festejo de Moreno Martins en Oriente Petrolero

Festejo de Moreno Martins en Oriente Petrolero

Para eso, firmó con Oriente Petrolero, club en el que se formó y debutó a los 15 años.

Pero el goleador, que acumula 31 anotaciones y 108 partidos internacionales con su país, no fue tenido en cuenta por Villegas para la respeca.

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“Para vos, papá”

Este domingo, el delantero marcó dos goles para Oriente Petrolero y le dedicó los tantos al DT de la selección boliviana.

“Primero, para la hinchada. La hinchada de Oriente que se merecía una victoria. La entrega de todos mis compañeros fue impresionante”, dijo sobre su dedicatoria.

Oscar Villegas
Oscar Villegas, DT de Bolivia

Oscar Villegas, DT de Bolivia

Luego, indicó que sus tantos fueron para el seleccionador boliviano.

“Y, obviamente, los dos goles, uno de penal y uno de cabeza, fueron para Villegas. Para vos, papá, ¿vale?”, dijo.

“Porque... Yo voy a decir solamente eso, porque los goles son los que te dan la victoria. Y fue lo que necesitó en el repechaje. Y bueno, como vos lo dijiste, como una leyenda del fútbol boliviano, del fútbol internacional, la oportunidad de 17 años de selección la tenía que dar”, agregó en su respuesta.

“Yo hice lo posible, me sacrifiqué para estar ahí y yo simplemente lo digo que se equivocó. La culpa toda es de él porque teníamos que estar en el Mundial. Los jugadores lo entregaron todo”, señaló.

TOPSHOT - Bolivia's forward #07 Miguel Terceros (2nd L) celebrates with teammates midfielder #18 Juan Godoy (L), midfielder #14 Robson Matheus and forward #10 Ramiro Vaca after scoring a penalty kick during the 2026 FIFA World Cup qualifiers semi-final pl
El festejo de Bolivia tras el gol de Miguel Terceros

El festejo de Bolivia tras el gol de Miguel Terceros

Moreno Martins, leyenda de Bolivia

El centrodelantero es uno de los futbolistas más exitosos de su país, con pasos por el alemán Werder Bremen y los brasileños Gremio, Flamengo y Cruzeiro, con el que ganó el campeonato de primera división en 2014. En 2009 levantó la Copa de la UEFA con el ucraniano Shakhtar Donetsk.

El Flecheiro, como se le conoce debido a que celebraba sus goles con un gesto de cupido, jugó su último partido con La Verde en noviembre de 2023. En ese juego, en Montevideo, Bolivia cayó 3-0 ante Uruguay por las eliminatorias sudamericanas.

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Marcelo Moreno Martins deja el fútbol
Marcelo Moreno Martins deja el fútbol

Tras su retiro internacional, y con la llegada del técnico Óscar Villegas, la selección altiplánica experimentó una renovación generacional y un cambio de localía a la ciudad de El Alto, que asfixió a sus rivales a más de 4.000 metros de altura.

La Verde logró remontar posiciones y alcanzó un cupo para el repechaje con miras al Mundial. Entonces Moreno Martins anunció su deseo de volver al deporte para ser convocado.

Pero finalmente, el goleador no fue citado. En la repesca internacional, Bolivia superó a Surinam pero en el partido decisivo ante Irak perdió y se quedó sin Mundial 2026.

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