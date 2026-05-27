¿Cómo se definen los playoffs de la Copa Sudamericana? Nacional ya está clasificado a esa instancia y Peñarol busca su boleto; mirá cómo están los grupos

Nacional ya tiene asegurado su pase a los playoffs de octavos de final de la Copa Sudamericana y Peñarol buscará asegurarse su lugar en esa instancia, con una victoria este miércoles ante Santa Fe, para seguir con actividad internacional en el segundo semestre del año.

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Tras las malas actuaciones en la Copa Libertadores, la Sudamericana es el objetivo para ambos grandes.

Maxi Gómez en el partido entre Nacional y Coquimbo por la Copa Libertadores

26052026 Maxi Gómez en el partido entre Nacional y Coquimbo por la Copa Libertadores

Como ya es sabido, la Copa Sudamericana tiene un playoff previo a los octavos de final en el que se enfrentan sus segundos clasificados de la fase de grupos, con los terceros clasificados que llegan desde la Libertadores.

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Luego, los ganadores de esos playoffs van a los octavos, que se definen por sorteo, ante los primeros clasificados de cada grupo de Copa Sudamericana.

¿Cómo se cruzan en los playoffs?

Para determinar los cruces de los playoffs, por un lado se ponen los segundos de Copa Sudamericana ordenados de mejor a peor por los puntos logrados.

Y en el otro lado se ponen los terceros que llegan de Copa Libertadores, pero en orden de peor a mejor.

De esa forma, el mejor segundo de la Sudamericana se medirá ante el peor tercero que llega de la Libertadores, y así sucesivamente.

¿Qué equipos ya están confirmados?

A falta de los últimos partidos de ambos torneos este miércoles, ya hay clubes asegurados para estar en los playoffs, si bien el orden de puntos quedará conformado cuando terminen las fases de grupos.

Mejores segundos de Copa Sudamericana hasta el momento:

Gremio / 11 puntos

O’Higgins / 10 puntos

Santos / 7 puntos

Se espera que Caracas sea otro de los segundos, falta definir su puntaje, a falta de su último partido.

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Terceros de Copa Libertadores hasta el momento:

Independiente Medellín / 7 puntos

Nacional / 8 puntos

Lanús / 9 puntos

Ya se conoce que Universidad Central de Venezuela será uno de los terceros, a falta de su último partido.

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Primeros de Copa Sudamericana hasta el momento:

MC Torque / 13 puntos

Sao Paulo / 12 puntos

Deportivo Recoleta / 8 puntos

Ya se conoce que Botafogo también será primero en su grupo, pero resta su último partido.

Las fechas que siguen en la Copa Sudamericana

Los playoffs de octavos de final de la Copa Sudamericana se jugarán inmediatamente después del Mundial 2026, con los partidos de ida en la semana del 15 al 17 de julio, mientras que los duelos de vuelta se llevarán a cabo entre el 22 y 24 de julio.

Los equipos que llegan de la Copa Libertadores comenzarán como locales y definirán de visitante.

Este viernes 29 de mayo se hará un sorteo para definir cómo quedarán los cruces entre los primeros clasificados de la Sudamericana con los ganadores de los distintos playoffs.

¿Cómo sigue la Copa Sudamericana 2026?

Octavos de final

Partidos de ida: 11 al 13 de agosto

Partidos de vuelta: 18 al 20 de agosto

Cuartos de final

Partidos de ida: 8 al 10 de septiembre

Partidos de vuelta: 15 al 17 de septiembre

Semifinales

Partidos de ida: 13 y 14 de octubre

Partidos de vuelta: 20 y 21 de octubre

Final

Sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia.