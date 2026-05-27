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Marcelo Bielsa dará una conferencia de prensa de la selección uruguaya, con la lista de convocados para el Mundial 2026 sobre la mesa

En medio de la preparación para el Mundial 2026, Marcelo Bielsa dará una conferencia de prensa

27 de mayo de 2026 10:16 hs
Marcelo Bielsa en conferencia de prensa&nbsp;

Marcelo Bielsa en conferencia de prensa 

Foto: Gastón Britos / FocoUy

El entrenador de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, brindará una conferencia de prensa en el marco de la preparación para el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

La conferencia será este lunes 1° de junio a la hora 12:00 en el Complejo Celeste, donde el combinado entrena para la Copa del Mundo.

El tema que estará sobre la mesa es el de la lista de convocados para el Mundial, con las confirmaciones y las bajas.

Aún no está definido si la convocatoria oficial será anunciada en los próximos días, antes de la conferencia, o si la dará a conocer Marcelo Bielsa el propio lunes en su comparecencia.

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Cabe destacar que al otro día, el martes 2, la FIFA comunicará las listas de jugadores de las 48 selecciones que disputen el torneo.

Además, ese lunes Bielsa atenderá las consultas de los periodistas de cara a la Copa del Mundo.

Entrena con 19 jugadores

Con las llegadas de Federico Valverde y Maximiliano Araújo este martes a la noche, la selección uruguaya ya cuenta con 19 jugadores en el Complejo Celeste.

Goleros: Santiago Mele, Sergio Rochet

Defensas: Sebastián Cáceres, Matías Viña, Joaquín Piquerez, Ronald Araujo, Mathías Olivera, Santiago Bueno

Volantes: Facundo Pellistri, Rodrigo Zalazar, Giorgian De Arrascaeta, Juan Manuel Sanabria, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde, Maximiliano Araújo

Delanteros: Brian Rodríguez, Federico Viñas, Darwin Núñez

Embed - VLOG | Un día completo de entrenamiento | Preparación Copa del Mundo 2026 | #AUFTV

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