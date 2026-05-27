"Hoy nuestra comunidad se encuentra de luto": grupo de carnaval despidió a joven embarazada que falleció en accidente en Treinta y Tres

El grupo de carnaval Escola de Samba Reis da Madrugada divulgó un sentido mensaje en sus redes sociales tras el fallecimiento de Jessica Marín, integrante del colectivo, en un accidente de tránsito ocurrido en Treinta y Tres.

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"Hoy recibimos con enorme tristeza la noticia de que Jessica ya no está físicamente entre nosotros" , comenzaron escribiendo en Instagram.

"Jessica fue una persona muy querida dentro de nuestra comunidad, alguien que siempre estuvo presente, dando lo mejor de sí con alegría, compromiso y corazón ", agregaron.

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Tras esto señalaron que la joven dejó "huellas, recuerdos y momentos" que permanecerán "para siempre" en la memoria de "todos quienes tuvieron la dicha de compartir junto a ella" .

"Su familia también ha sido parte importante de nuestra historia, ocupando distintos puestos y colaborando siempre con dedicación, respeto y amor por nuestra comunidad y por el carnaval. Por eso, esta pérdida nos golpea profundamente a todos", destacaron.

Finalmente, en este "momento de dolor", manifestaron sus "más sinceras condolencias" a toda su familia, amigos y seres queridos.

"Que encuentren fuerza y consuelo para atravesar este difícil momento. Hoy nuestra comunidad se encuentra de luto. Descansa en paz, Jessica Marín", cerraron.

El accidente en Treinta y Tres

La mujer, que estaba embarazada, falleció tras un siniestro de tránsito ocurrido el lunes por la noche en el kilómetro 300 de la Ruta 8.

Según informó Policía Caminera, el hecho ocurrió sobre las 22:40, cuando un automóvil que circulaba desde la ciudad de Parque del Plata hacia Melo despistó y volcó sobre la faja natural por causas que todavía se investigan.

El conductor del vehículo, un hombre de 34 años, fue trasladado con diagnóstico de "politraumatizado grave".

En tanto, Jeesica, de 28 años, murió. Además, un niño de 7 años que también viajaba en el auto sufrió “politraumatismos graves” y fue derivado a un centro asistencial.

Policía Caminera indicó que el despiste ocurrió en una saliente de curva hacia la derecha y que la ruta permaneció liberada durante todo el procedimiento.