Grande e ineficiente en áreas clave: la visión del CED sobre el Estado uruguayo

El Centro de Estudios para el Desarrollo (CED) presentó un análisis sobre el funcionamiento del Estado que tuvo una conclusión: es grande e ineficiente en sectores clave. Añadió que el gasto destinado a áreas como la educación y la seguridad no se condice con los resultados .

La consultora presentó este jueves la investigación “El peso del Estado en Uruguay” que mostró un diagnóstico claro: el país no tiene un problema de baja recaudación ni instituciones débiles; tiene un Estado que creció más rápido que su capacidad de generar valor.

“El Estado uruguayo es grande e ineficiente en áreas claves” , resumió el economista jefe del CED, Ramiro Correa. Y quizás lo más complejo es que el problema no es ideológico: es de eficiencia, composición y rigidez.

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El estudio mostró que entre 2005 y 2025 la presión fiscal aumentó 3,3 puntos del Producto Interno Bruto (PIB), equivalentes a más de US$ 2.800 millones . Correa comentó que el gasto público en el gobierno central y Banco de Previsión Social (BPS) en 2025 cerró en el entorno del 31% del Producto. “Hablamos de cerca de US$ 25 mil millones. Para poner un poco de dimensión, imaginen ustedes lo que podrían hacer con US$ 100 mil o US$ 1 millón. Acá hablamos de US$ 25 mil millones que el Estado gasta todos los años” , afirmó.

El informe agregó que el 83% del gasto primario está comprometido en rubros prácticamente inmodificables, como pasividades, transferencias y remuneraciones.

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En otro pasaje, el estudio se centró en áreas como la educación y la seguridad. Allí señaló que Uruguay destina el 18,6% de su gasto, por encima de los países de la OCDE (11,8%) y de Chile (16,1%). Sin embargo, dijo el economista, en las pruebas PISA obtuvo 409 puntos en matemática, por debajo de los 472 de OCDE y también en un nivel inferior a Chile.

“Gastamos más en educación, pero los resultados no acompañan. Algunos estudios dicen que hay que mirar el gasto por estudiante. En ese caso ha ido aumentando a buen ritmo, pero de vuelta los resultados no acompañan”, afirmó.

En seguridad, Uruguay destina el 7,1% del presupuesto frente al 4,1% de la OCDE. En este caso el gato se duplicó en 20 años, mientras que los resultados tampoco fueron relevantes. El CED expresó que la tasa de homicidios pasó de 7,8 por cada 100.000 habitantes en 2012 a 10,7 en 2022.

Con esos ejemplo, el documento concluyó que “el conjunto de la evidencia converge a un único diagnóstico: el tamaño y la estructura del Estado uruguayo dejaron de estar alineados con el nivel de desarrollo del país y con la capacidad de su economía para sostenerlo”.

“No es una conclusión ideológica sobre cuánto Estado debe haber, sino una constatación empírica sobre cuánto Estado puede pagar Uruguay y qué está recibiendo a cambios”, planteó.

En el evento de presentación también participaron el eministro de Educación, Pablo da Silveira; el socio director de la consultora Vixion, Aldo Lema y el presidente del CED, Hernán Bonilla