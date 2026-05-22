La única draga operativa de la ANP no trabajó por varios días por falta de ayudante de cocina

El dragado en el puerto de Montevideo , retrasado por la rotura de máquinas, sumó en los últimos días un nuevo incoveniente. La única embarcación disponible para las tareas de limpieza no operó por la falta de un ayudante de cocina .

Desde hace meses el removido de barros y sedimentos en los muelles públicos se realiza de manera ineficiente. La Administración Nacional de Puertos (ANP) cuenta con tres dragas (D7, D9 y D11) que tienen tripulación del organismo. Las dos últimas están paradas hace meses por diferentes roturas .

La única operativa es la D7 , calificada en una reciente evaluación del Área de Dragado como una barco añoso con significativos desgastes en casco y dificultades de repuestos en máquinas . El informe añadió que presentará cada vez más obstáculos para su operación y necesita ser renovado. Pero la mala condición actual de la draga no fue la razón que le impidió salir a los muelles públicos para realizar las tareas de limpieza.

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La semana pasada la embarcación no trabajó por la falta de un ayudante de cocinero, según informaron fuentes de la ANP a El Observador. Los funcionarios se embarcaron de manera habitual y cumplieron con el turno previsto, pero el barco no salió del puerto. Este jueves sucedió lo mismo, ya que el ayudante siguió sin estar disponible. Lo llamativo es que tampoco fue reemplazado por otros ayudantes que forman parte de las tripulaciones de las dos dragas restantes.

Algo similar pasó hace un par de meses y fue en el mismo barco. Sobre mediados de marzo, la tripulación reclamó la presencia de un cocinero específico y como eso no ocurrió los funcionarios decidieron no navegar.

Las fuentes oficiales comentaron que en paralelo -y ante la falta de dragado propio- la ANP recurrió a la empresa Servicios Marítimos para realizar trabajos de removido de sedimentos en una zona de fondeo destinada al amarre de barcazas paraguayas que llegan hasta el puerto de Montevideo en tránsito. Pero la utilización de una empresa privada generó el rechazo del sindicato del organismo.

Dragado chino

Los constantes atrasos y los choques con el sindicato llevaron al directorio de la ANP a reflotar un contrato vigente pero inactivo con el consorcio chino CHEC Dredging Company LImited para el dragado de los muelles públicos. La vinculación se remonta a una licitación efectuada en noviembre de 2018 que fue adjudicada a la empresa china.

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A fines de marzo pasado -ya con el dragado prácticamente detenido- la ANP solicitó formalmente a CHEC el inicio de trabajos en los muelles 1, 2 y C con la intención de recuperar la profundidad perdida por la falta de mantenimiento. La respuesta llegó en abril a través de SDC de Brasil Servicios Marítimos, filial uruguaya de la china. En la nota enviada aceptó las condiciones planteadas e informó que comenzaba a preparar el traslado a Uruguay de una draga de succión.

Además solicitó la realización de una batimetría para verificar la profundidad actual de las zonas que necesitan ser dragadas.

Según las fuentes, la previsión es que las tareas de removido comiencen a mediados de junio.