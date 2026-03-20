Tensión por dragado: ANP avanza con empresa china ante falta de mantenimiento en el puerto de Montevideo

El dragado en el puerto de Montevideo estuvo paralizado durante varios días por la rotura de máquinas y medidas dispuestas por el sindicato de la Administración Nacional de Puertos (ANP) . Las autoridades entienden que se llegó a una situación límite y decidieron buscar alternativas privadas para realizar las tareas de mantenimiento del dragado en los muelles públicos y zonas intraportuarias . Para eso contará con los servicios de una empresa china que tiene un contrato vigente.

El puerto de Montevideo tiene una profundidad de 13,5 metros, pero el muelle C está por debajo de 11 . Eso imposibilita que los barcos graneleros carguen mercadería en las áreas públicas y genera las quejas de las empresas exportadoras.

Los problemas en el área de dragado se arrastran desde el año pasado. La administración posee tres máquinas (D7, D9 y D11), operadas por personal de la ANP , que deben limpiar los barros y sedimentos que se acumulan en los muelles públicos del puerto. Pero esos trabajos se han visto distorsionados en los últimos meses, ya sea por la rotura de las dragas o por medidas tomadas por el Sindicato Único de la Administración Nacional de Puertos (Suanp) .

A fines de 2025, la D11 (la única que estaba en funcionamiento en ese momento) sufrió un desperfecto cuando se le desprendió un caño de succión que terminó en el fondo del Río de la Plata . Tras el incidente se logró recuperar la pieza perdida y la embarcación ingresó a dique para ser arreglada. Eso provocó que las tareas de dragado quedaran paralizadas.

dragado 1

El año terminó pero los problemas no. Según supo El Observador, el caño no fue bien arreglado y la máquina no está en funciones. A su vez, la D9 también está siendo reparada y se estima que quedará operativa en junio. La tercera (D7) tiene certificados de navegación vencidos y renovados por excepción. Pero en este caso también hubo otro inconveniente. Días atrás, la tripulación reclamó la presencia de un cocinero específico en la embarcación. Y como eso no pasó, los funcionarios decidieron no navegar. Este jueves hubo un cambio de tripulación -incluido otro cocinero- y finalmente salió a realizar las tareas de limpieza. Esa draga es la más antigua, la de menor porte y la menos eficiente.

La estimación oficial es que para realizar trabajos óptimos se necesita que al menos dos barcos estén operativos.

A los problemas de funcionamiento se suma el posicionamiento del Suanp con la exigencia de que el dragado sea realizado solamente por personal de la ANP. Esta semana, las embarcaciones públicas aparecieron con banderas de reclamo. “Gobierno ausente ante el dragado público” o “el dragado no se negocia”, fueron algunas de las consignas.

La imposibilidad constante, ya sea por roturas o por otros aspectos, de dragar de manera eficiente fue crispando los ánimos en la ANP. Es por eso que las autoridades se disponen a reactivar un contrato vigente con la compañía china CHEC Dredging Company Limited para realizar las tareas de removido de barro y sedimentos en los muelles públicos y zonas intraportuarias.

CHEC -una de las empresas de dragado más importantes del mundo- fue la ganadora de una licitación que se realizó en 2018 y el contrato está vigente. La decisión de avanzar con la compañía ya fue tomada y la intención es que los trabajos de mantenimiento comiencen lo antes posible, apenas se cumpla con aspectos formales.

Para las autoridades es vital recomponer esta situación porque la falta de dragado genera una especie de efecto cascada. Los barcos no pueden tomar carga con normalidad y eso provoca molestias en varios actores de la cadena portuaria. Esta semana la ANP inauguró su stand en la Expoactiva que se desarrolla en Soriano y allí recibió las quejas de exportadores, operadores y concesionarios portuarios. Esa fue la última comprobación que precisaron las autoridades para tomar definiciones y cambiar el rumbo.

ANP.webp

Consultado por El Observador sobre el tema, el director por la oposición Jorge Gandini indicó que “debe haber un dragado público y eficiente para encargarse del mantenimiento intraportuario; si no es eficiente lo tendrá que hacer una empresa”. Expresó que hubo demasiada tolerancia con el área de dragado de la ANP y añadió que los resultados no fueron los apropiados. Para ese sector se destinan US$ 20 millones al año.

“Se demoró mucho en tomar decisiones, pero ahora se llegó a un límite”, señaló. En ese sentido, Gandini destacó la participación de todo el directorio de la ANP, y también del Ministerio de Transporte, en la toma de decisión para avanzar con CHEC.

Presencia china en el puerto de Montevideo

El 20 de noviembre de 2018, la compañía CHEC ganó una licitación realizada por la ANP. Un año después se firmó el contrato que incluyó el dragado de mantenimiento y corrección del canal de acceso al puerto de Montevideo, del antepuerto, las dársenas, canales interiores y otras zonas de navegación. Esas tareas son las que se necesitan para que el puerto de Montevideo alcance una profundidad de 14 metros que luego de varios años fue autorizada por la delegación argentina en la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP).

El contrato vigente permite que la ANP pueda recurrir a la compañía china para que realice otros trabajos de mantenimiento portuario.