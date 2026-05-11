Fin del romance con los autos eléctricos: estacioneros piden revisar incentivos para la compra

La presencia de autos eléctricos en el mercado automotor crece año tras año , impulsada por los beneficios tributarios que reciben los compradores cuando optan por ese segmento. Sin embargo, el aumento de las ventas empezó a encender luces de alerta en las estaciones de servicios y los propietarios piden que se revisen esos incentivos. El gobierno también manejó que analiza alternativas sobre este tema.

Según datos de la Unión de Vendedores de Nafta (Unvenu), en enero pasado el consumo de nafta bajó 4% a nivel nacional. En Montevideo la disminución fue de 6% y en barrios como Carrasco y Punta Gorda llegó a 12% .

Desde meses atrás, los estacioneros venían siguiendo de cerca el avance de los autos eléctricos e híbridos en el parque automotor. Según datos que maneja la gremial, entre enero y abril, el 61% de los autos y SUV (utilitarios deportivos) comercializados fueron eléctricos e híbridos .

Además de manejar esos datos, los empresarios también analizaron cómo los beneficios que se otorgan incidieron en la decisión de compra. La principal bonificación es la exoneración del Imesi cuando se adquiere un cero kilómetro.

“Como toda cosa nueva necesitaba un impulso y el gobierno lo brindó con una resignación fiscal para fomentar el pasaje a la electromovilidad”, dijo a El Observador el presidente de Unvenu, Daniel Sanguinetti.

estaciones%20de%20servicio%20CDS_3.webp Carga de combustible en estación de servicio. Camilo dos Santos

Pero desde su visión esa primera etapa ya se cumplió, algo que se puede verificar con claridad al observar la cantidad de autos eléctricos que transitan por las calles. En ese escenario planteó la necesidad de analizar los beneficios a los vehículos de ese segmento y advirtió que las exoneraciones otorgadas estarán en el entorno de los US$ 1.600 millones en este quinquenio, con impactos en la recaudación del Estado y en la competencia en el sector.

La mayor incidencia es por el Imesi con US$ 782 millones, pero también están la Tasa Global Arancelaria (TGA) de 0% y la patente preferencial respecto a los automóviles tradicionales. “Actualmente, los que utilizan vehículos a combustión no acceden a esos incentivos y quedan en desventaja, lo que termina generando una inequidad que creemos debe corregirse”, dijo Sanguinetti.

Y esa ventaja también genera una contradicción. La mayor cantidad de autos eléctricos se observan en Carrasco, Punta Carretas o Punta Gorda. “La resignación fiscal que realiza el gobierno está siendo aprovechada por un estrato social que no necesita el beneficio”, afirmó.

Por eso, la Unvenu entiende que deben revisarse los incentivos para la compra de vehículos eléctricos.

Uno de los planteos refiere al sobreprecio del gasoil que se destina para el fideicomiso del transporte público y el subsidio al supergás. Para el primer caso se aportan $ 3 por litro y $ 1,20 para el segundo. Sanguinetti contó que el año pasado esos dos aportes llegaron a US$ 111 millones, mientras que la resignación fiscal por el Imesi para la compra de vehículos eléctricos fue por US$ 143 millones.

“No hablo de agregar o sacar impuestos; lo que digo es cobrarlos en otro lado”, expresó. Entonces la Unvenu propone -acompañando una idea de la Confederación de Cámaras Empresariales- que los impuestos que actualmente se aplican al gasoil se trasladen a las compras de autos eléctricos cero kilómetro.

La idea del Ministerio de Economía para los autos eléctricos

Amparado en la Ley de Presupuesto, el Ministerio de Economía y Finanzas evalúa pasar a gravar a los autos eléctricos con Imesi.

Días atrás, el ministro Gabriel Oddone recordó que las ventas de automóviles eléctricos e híbridos en el primer trimestre del año fueron mayores que las de combustión. “¿Qué demuestra esto? Que los estímulos tributarios que los gobiernos han puesto sobre la mesa para vehículos eléctricos han tenido un resultado extraordinario”, subrayó.

Con esa base sostuvo que ese tipo de beneficios deben moderarse cuando el producto ya logró instalarse en el mercado y agregó que las modificaciones que se analizan afectarían a los vehículos eléctricos de alta gama, para los que “no hay ninguna razón para estimular” la compra.