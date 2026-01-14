Dólar
Autos eléctricos

Fuerte aumento del mercado de autos eléctricos en Uruguay: cuántos se vendieron por día en 2025

La comercialización crece anualmente y los importadores vinculan el dinamismo a una mayor oferta de marcas y modelos

14 de enero 2026 - 5:00hs
Autos eléctricos

Pexels

La venta de autos eléctricos tuvo un fuerte crecimiento en 2025. La demanda se fortaleció ante una mayor variedad de marcas y modelos que fue acompañada con precios más atractivos para los compradores. Para este año se espera una mayor expansión del parque eléctrico en Uruguay.

El año pasado se vendieron 14.387 vehículos eléctricos, entre automóviles, utilitarios deportivos (SUV) y utilitarios, con un crecimiento interanual de 147%, según datos de la Asociación del Comercio Automotor (ACAU).

El segmento de SUV fue el más dinámico con 7.678 unidades comercializadas que cuadruplicaron la cantidad de 2024. En el caso de los automóviles fueron 6.110 en 2025 frente a 3.606 del año anterior, con un crecimiento de 69%. La cantidad se completó con 599 vehículos utilitarios, con una suba interanual de 58%.

La suma de los tres segmentos muestra que, en promedio, se vendieron 39 vehículos eléctricos por día durante 2025.

Según los datos de la gremial, diciembre también tuvo un comportamiento dinámico, con 1.620 unidades. El mes estuvo liderado por los SUV con 1.002, seguido por los automóviles con 546 y los utilitarios con 72.

El crecimiento de los autos eléctricos

El gerente de ACAU, Ignacio Paz, dijo a El Observador que la demanda por los vehículos eléctricos crece año tras año. Una muestra de eso es que en 2024 la comercialización había triplicado la cantidad de 2023.

Los autos híbridos y eléctricos forman parte de uno de los proyectos
Los autos híbridos y eléctricos forman parte de uno de los proyectos

“Estamos en la etapa del nacimiento de la movilidad eléctrica”, afirmó. Hay varios aspectos que se conjugan para apuntalar la demanda. Allí se suman una mayor variedad de marcas y modelos además de promociones de compra. Además se empieza a observar una baja de precios que vuelven a los vehículos eléctricos más competitivos en el mercado. “Lentamente se fue perdiendo el miedo de comprar un auto eléctrico”, indicó Paz.

Después hay un último elemento que aplica como regla general para cualquier comprador de bienes durables: el dólar planchado. La moneda estadounidense atravesó -y mantiene- una estabilidad que otorga certezas a los consumidores a la hora de adquirir productos a plazo.

Sin embargo, el dinamismo de las ventas enfrenta un cuello de botella. Paz indicó que la cobertura de carga para los vehículos se está “quedando corta” ante el aumento del parque eléctrico. Durante el gobierno pasado UTE asumió el compromiso de instalar 370 cargadores en todas las rutas nacionales con la intención que hubiera un equipo de carga cada 50 kilómetros.

Ese compromiso se cumplió y además existe una red de carga privada en distintos shoppings o estacionamientos. Pero pese a eso crece más la venta de automóviles que la cobertura. Y la perspectiva es que la demanda aumente. “Se prevé un crecimiento con la llegada de más marcas y modelos; el año que viene se van a superar los números de 2025”, afirmó el gerente de ACAU.

El precio de carga de los vehículos eléctricos

En diciembre, los precios del servicio de carga de vehículos eléctricos en puntos de carga de UTE habían aumentado 5%. En ese momento se mencionó que el ajuste era adicional a otra corrección que se aplicaría a partir de enero. Y efectivamente, desde comienzo de año los precios de carga tuvieron un nuevo aumento de 4% en promedio.

UTE bonifica a empresas que instalen cargadores de vehículos eléctricos en espacios de uso público.

UTE bonifica a empresas que instalen cargadores de vehículos eléctricos en espacios de uso público.

El precio base es ahora de $ 54,8 en los puntos de carga de corriente alterna (carga lenta) y de $ 132,9 en los de corriente continua (carga rápida). Este precio base funciona como una “bajada de bandera” y se cobra por conectarse al punto de carga.

En tanto, el precio de cada kWh consumido durante la carga es de $ 10,4 en los puntos de carga de corriente alterna y de $ 11,8 por kWh en los de corriente continua.

Por su parte, el cargo por tiempo sin carga —que se aplica luego de 20 minutos de que el vehículo esté conectado al equipo sin iniciar la carga— es de $ 9,6 y $ 12,3 por minuto, respectivamente, según datos oficiales. Todos los valores incluyen IVA.

Con los dos últimos ajustes —diciembre y enero— la suba acumulada se ubica en el entorno de 9,2%. Los nuevos valores estarán vigentes hasta diciembre de este año.

Temas:

Autos eléctricos Uruguay

