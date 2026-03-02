"No tenemos buenas noticias para el presidente": la nueva encuesta de Cifra sobre la gestión de Yamandú Orsi

La consultora Cifra presentó este lunes una nueva encuesta sobre la evaluación de la gestión del presidente Yamandú Orsi , a un año de asumida la administración.

" No tenemos buenas noticias para el presidente ", adelantó la directora de Cifra, Mariana Pomiés, en Telemundo, segundos antes de dar a conocer los resultados.

Según los datos de esta investigación, 46% desaprueba la gestión del presidente, 31% la aprueba y 17% no la aprueba ni la desaprueba. Otro 6% no opinó.

" No le está yendo muy bien ", resumió Pomiés.

Si se tiene en cuenta la última medición de esta consultora, realizada en octubre de 2025, la desaprobación trepó de 40% a 46% y la aprobación cayó de 40% a 31%. Los juicios intermedios pasaron de 20% a 23%.

En marzo de 2025, apenas asumido el gobierno, la evaluación era de 37% positiva, 15% negativa y 48% neutra.

"La proporción que aprueba la gestión presidencial es la más baja registrada desde la asunción de Orsi, cuando el 37% aprobaba su desempeño", señala Cifra en su análisis.

Y agrega que la desaprobación de la gestión de Orsi ha "aumentado sistemáticamente desde el inicio de la gestión, cuando apenas el 15% tenía un juicio negativo".

"El grupo grande de casi la mitad del electorado, que no tenía opinión sobre el desempeño de Orsi cuando recién asumió, se volcó en su mayoría hacia la desaprobación", dice también el informe.

Si se tiene en cuenta el voto de los consultados en las últimas elecciones, Cifra señala que 52% de los votantes del Frente Amplio hoy aprueban la gestión de Orsi, 23% la desaprueba y 19% no la aprueba ni la desaprueba.

"Solo la mitad de los votantes del Frente Amplio de la última elección aprueban la gestión de su presidente", afirmó Pomiés. "Ese 19% (de valoraciones intermedias) se parece bastante a una desaprobación", agregó.

Dentro de los votantes de otros partidos, Orsi cosecha una desaprobación de 51%, juicios intermedios de 25% y una aprobación de 15%.

¿Cómo está Orsi en la comparación con los registros de los expresidentes a esta misma altura del período? "El actual es el que tiene menos aprobación y más desaprobación. Es algo más negativa que la evaluación de Batlle y de Vázquez en su segundo gobierno", sostiene Cifra.

En el análisis, la consultora plantea la interrogante de por qué un presidente popular no es bien evaluado en su gestión. "Muchos desde filas oficialistas señalan que no es bueno comunicando lo que hace el gobierno. Desde la oposición consideran que lo que sucede es que no se están atendiendo los problemas que preocupan a la población. Es probable que haya algo de razón en los dos bandos".

La simpatía de Yamandú Orsi

En términos de popularidad, sin embargo, Orsi "sigue siendo bastante más popular que su gestión".

En ese sentido, Cifra también relevó ese aspecto y concluyó que 51% siente simpatía hacia Orsi y 36% antipatía. El universo se completa con 13% que no siente ni una ni otra o no opinó.

Aunque el indicador es más auspicioso que la evaluación de la gestión, la consultora advierte que también la simpatía de Orsi se vio deteriorada.

En la medición anterior, de octubre de 2025, la simpatía alcanzaba el 56% y la antipatía el 31%.

La encuesta de Cifra se realizó entre el 18 y el 28 de febrero de 2026 a un total de 801 entrevistados de forma telefónica, tanto a través de fijos como celulares. El margen de error es de +/- 3,4.