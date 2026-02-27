¿Este primer año de Yamandú Orsi le dio "orgullo", "decepción" o qué sentimiento le generó? La encuesta que podés responder de El Observador y académicos de Udelar

Este domingo 1° de marzo se cumple el primer año de gestión de Yamandú Orsi y es momento de pasar raya y mirar en perspectiva.

Por eso, El Observador, junto con la Unidad de Métodos y Análisis de Datos (UMAD) de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, y con el profesor adjunto del Instituto de Estadísticas de la misma universidad, Juan Pablo Ferreira , lanzan una encuesta anónima de evaluación de gestión. La encuesta la podés completar acá .

Desde el 1° de marzo del 2025 hasta acá pasaron muchas cosas, algunas positivas para el gobierno y otras no tanto. Se revisaron contratos que venían de la administración anterior, se aprobó el Presupuesto y la inseguridad sigue siendo un tema problemático para los uruguayos.

AVIONES SUPER TUCANO Fuerza Aérea presentó los nuevos aviones adquiridos en Brasil con la presencia de Orsi y Lacalle Pou

¿Cómo se desempeñó Orsi en este primer año? ¿Mejoró la percepción que tenías antes de arrancar el gobierno? ¿Cómo se está desempeñando la oposición?

Todas esas preguntas y otras nos planteamos para tratar de entender qué opinan los uruguayos del primer año de gestión de un nuevo gobierno frenteamplista.

Por primera vez, se aplica a nivel masivo en Uruguay un monitoreo de la opinión pública con encuestas no probabilísticas que permiten inferencias a través de modelos alternativos.

Las mediciones de las últimas elecciones nacionales y presidenciales demostraron la fiabilidad del método: integraron el podio de las encuestas que arrojaron resultados más fiables en primera y segunda vuelta.

Las respuestas (que son anónimas y no permiten identificar por ningún modo a la persona encuestada) son un aporte para la investigación académica y la transparencia de información a partir de notas periodísticas.

Otra vez: los invitamos a completar la encuesta en este enlace y participar por pasajes a Buenos Aires. En este enlace se pueden ver trabajos y resultados anteriores.