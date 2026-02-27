¿Este primer año de Yamandú Orsi le dio "orgullo", "decepción" o qué sentimiento le generó? La encuesta que podés responder de El Observador y académicos de Udelar

Este domingo 1° de marzo se cumple el primer año de gestión de Yamandú Orsi y es momento de pasar raya y mirar en perspectiva.
Por eso, El Observador, junto con la Unidad de Métodos y Análisis de Datos (UMAD) de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, y con el profesor adjunto del Instituto de Estadísticas de la misma universidad, Juan Pablo Ferreira, lanzan una encuesta anónima de evaluación de gestión. La encuesta la podés completar acá.
Desde el 1° de marzo del 2025 hasta acá pasaron muchas cosas, algunas positivas para el gobierno y otras no tanto. Se revisaron contratos que venían de la administración anterior, se aprobó el Presupuesto y la inseguridad sigue siendo un tema problemático para los uruguayos.
¿Cómo se desempeñó Orsi en este primer año? ¿Mejoró la percepción que tenías antes de arrancar el gobierno? ¿Cómo se está desempeñando la oposición?
Todas esas preguntas y otras nos planteamos para tratar de entender qué opinan los uruguayos del primer año de gestión de un nuevo gobierno frenteamplista.
Por primera vez, se aplica a nivel masivo en Uruguay un monitoreo de la opinión pública con encuestas no probabilísticas que permiten inferencias a través de modelos alternativos.
Las mediciones de las últimas elecciones nacionales y presidenciales demostraron la fiabilidad del método: integraron el podio de las encuestas que arrojaron resultados más fiables en primera y segunda vuelta.
Las respuestas (que son anónimas y no permiten identificar por ningún modo a la persona encuestada) son un aporte para la investigación académica y la transparencia de información a partir de notas periodísticas.
Otra vez: los invitamos a completar la encuesta en este enlace y participar por pasajes a Buenos Aires. En este enlace se pueden ver trabajos y resultados anteriores.