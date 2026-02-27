Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
23°C
cielo claro
Sábado:
Mín  16°
Máx  26°

Siguenos en:

/ Nacional / ENCUESTA

¿Este primer año de Yamandú Orsi le dio "orgullo", "decepción" o qué sentimiento le generó? La encuesta que podés responder de El Observador y académicos de Udelar

Este domingo se cumple un año de gestión y es un buen momento para pasar raya

27 de febrero 2026 - 13:35hs
20250301 Cambio de mando. Asunción de Yamandu Orsi.
Foto: Inés Guimaraens

Por eso, El Observador, junto con la Unidad de Métodos y Análisis de Datos (UMAD) de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, y con el profesor adjunto del Instituto de Estadísticas de la misma universidad, Juan Pablo Ferreira, lanzan una encuesta anónima de evaluación de gestión. La encuesta la podés completar acá.

Desde el 1° de marzo del 2025 hasta acá pasaron muchas cosas, algunas positivas para el gobierno y otras no tanto. Se revisaron contratos que venían de la administración anterior, se aprobó el Presupuesto y la inseguridad sigue siendo un tema problemático para los uruguayos.

Más noticias
Yamandú Orsi y Luis Lacalle Pou en la presentación de los nuevos aviones de combate de la Fuerza Aérea
AVIONES SUPER TUCANO

Fuerza Aérea presentó los nuevos aviones adquiridos en Brasil con la presencia de Orsi y Lacalle Pou

El presidente Yamandú Orsi durante una visita a las oficinas de CSI
CASO CARDAMA

El gobierno analiza nuevas opciones de patrullas oceánicas tras rescindir contrato con Cardama

¿Cómo se desempeñó Orsi en este primer año? ¿Mejoró la percepción que tenías antes de arrancar el gobierno? ¿Cómo se está desempeñando la oposición?

Todas esas preguntas y otras nos planteamos para tratar de entender qué opinan los uruguayos del primer año de gestión de un nuevo gobierno frenteamplista.

Por primera vez, se aplica a nivel masivo en Uruguay un monitoreo de la opinión pública con encuestas no probabilísticas que permiten inferencias a través de modelos alternativos.

Las mediciones de las últimas elecciones nacionales y presidenciales demostraron la fiabilidad del método: integraron el podio de las encuestas que arrojaron resultados más fiables en primera y segunda vuelta.

Las respuestas (que son anónimas y no permiten identificar por ningún modo a la persona encuestada) son un aporte para la investigación académica y la transparencia de información a partir de notas periodísticas.

Otra vez: los invitamos a completar la encuesta en este enlace y participar por pasajes a Buenos Aires. En este enlace se pueden ver trabajos y resultados anteriores.

Temas:

Yamandú Orsi El Observador

Seguí leyendo

Las más leídas

Juan Salgado, expresidente de Cutcsa
CAMBIO DE MANDO

Juan Salgado dejó la presidencia de Cutcsa después de 30 años: la empresa será dirigida por su hijo Juan Pablo

Federico Barrandeguy
SEGUNDA RONDA

Guaraní 1-2 Juventud por Copa Libertadores: otra hazaña de los pedrenses que ganaron en Asunción y pasaron a la tercera ronda

El ROU Huracán ingresado en el dique
ARMADA NACIONAL

Ministerio de Defensa niega información sobre accidente de patrullera de la Armada a diputado blanco

Proponen eliminar los monoambientes, la tipología en crecimiento que ya supera las 2.200 unidades construidas
INMUEBLES

Proponen eliminar los monoambientes, la tipología en crecimiento que ya supera las 2.200 unidades construidas

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos