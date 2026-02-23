El gobierno analiza nuevas opciones de patrullas oceánicas tras rescindir contrato con Cardama

El presidente Yamandú Orsi durante una visita a la fábrica de Ciemsa

El gobierno analiza nuevas opciones de astilleros a los que comprarle patrullas oceánicas para la Armada Nacional , anunció el presidente Yamandú Orsi en una rueda de prensa, donde aseguró que "este mes" tendrían que quedar seleccionadas "dos de las opciones" que más "gusten".

" En este mes tendríamos que tener por lo menos seleccionadas dos de las opciones que más nos gusten ", señaló el mandatario y detalló que hay "por lo menos" cinco propuestas.

Y aseguró que las condiciones de la adquisición serán las mismas que estaban planteadas en términos técnicos, aunque resaltó la necesidad de preservar la transparencia "a la hora de mostrarle a la ciudadanía y fundamentalmente a la Armada Nacional" cuáles serán los equipamientos adquiridos.

CASO CARDAMA "Preocupa la desprolijidad con que se mueve": Delpiazzo advirtió en 2024 a Ministerio de Defensa sobre Cardama

Orsi sostuvo en la rueda de prensa consignada por Telemundo que, entre las opciones, el gobierno analiza comprar las patrullas OPV (por sus siglas en inglés) a otros astilleros españoles que no son Cardama , ya que en ese país hay varios.

Orsi sobre ofertas para nuevas patrulleras: "Por comprar barato no podemos cometer los errores que de repente se han cometido otras veces" pic.twitter.com/5uYU23xdmX

"Lo importante es que sean empresas que estén acostumbradas a hacer estas cosas. Es raro comprarle algo a alguien que nunca en la vida lo hizo", afirmó el presidente.

Sobre el gasto que tiene previsto hacer el gobierno –que en el período pasado firmó el contrato con Cardama por más de 80 millones de euros–, Orsi evitó dar cifras pero señaló que el tema no es el "tope" sino el "sentido común".

"Más allá del gasto, es la tranquilidad de que lo que estás pagando te lo van a hacer (...) Tenemos que ir por la mejor opción. Por supuesto que hay un tema de costos, pero por comprar barato no podemos cometer los errores que se han cometido otras veces", dijo.

La rescisión con Cardama

El pasado 13 de febrero el gobierno anunció, después de una reunión del Consejo de Ministros, rescindir definitivamente el contrato con el astillero Cardama al haber encontrado "incumplimientos contractuales graves". El tema ya fue objeto de una denuncia penal presentada por el gobierno, mientras que se iniciaron las acciones civiles por daños y perjuicios para el Estado uruguayo.

Mario Cardama, propietario del astillero, calificó el proceder del gobierno de Orsi como "muy incorrecto" y aseguró que estudaría qué caminos seguir.

"Ya habrá oportunidad de discutir todos estos temas y veremos a quién le asistía razón", dijo el empresario español en ese momento.

La intención de rescindir el contrato con Cardama ya se había anunciado en octubre del año pasado, cuando se detectó que la garantía de fiel cumplimiento que había presentado el astillero durante el gobierno pasado era presuntamente falsa.

El asunto es objeto de estudio parlamentario, ya que la Asamblea General aprobó este lunes la creación de una comisión especial bicameral para analizar el proceso de compra de las patrullas oceánicas desde 2010 hasta la fecha, incluyendo el caso Cardama.