La posición de privilegio de Giorgian De Arrascaeta que destacan en Brasil luego de haber anotado su gol 100 para Flamengo

El futbolista de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa es cada vez más ídolo de la hinchada más numerosa de Sudamérica

23 de febrero 2026 - 18:37hs
Romário y Giorgian De Arrascaeta 

El media punta de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa y de Flamengo de Brasil, Giorgian De Arrascaeta, volvió a ser decisivo para su equipo este domingo, al anotar uno de los goles en la goleada por 3-0 sobre Madureira en la semifinal de ida del Campeonato Carioca.

Cada vez más en la historia

Giorgian De Arrascaeta ingresó en el segundo tiempo en Flamengo y anotó el 2-0 transitorio a los 64 minutos, de penal.

Su nuevo gol fue especialmente destacado por su club, mientras que los hinchas lo eligieron como MVP del partido.

Este tanto llevó a que en Brasil destacaran aún más la figura de De Arrascaeta, quien es, junto a Bruno Henrique, quien más títulos ganó en la historia de Flamengo con 20.

Con su gol 100, el uruguayo ocupa el cuarto puesto en la historia del club carioca entre todos los goleadores.

Estos son los primeros cuatro:

Gabigol 161 goles en 308 partidos
Pedro 154 goles en 313
Bruno Henrique 112 goles en 352
Giorgian De Arrascaeta 100 goles en 364

