La posición de privilegio de Giorgian De Arrascaeta que destacan en Brasil luego de haber anotado su gol 100 para Flamengo

El media punta de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa y de Flamengo de Brasil, Giorgian De Arrascaeta , volvió a ser decisivo para su equipo este domingo, al anotar uno de los goles en la goleada por 3-0 sobre Madureira en la semifinal de ida del Campeonato Carioca.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

Con ese tanto, el futbolista, quien es el ídolo actual de la mayor hinchada de Sudamérica con 50 millones de seguidores, alcanzó los 100 con el club rubronegro.

El partido se jugó con muchos suplentes en Flamengo, en medio de la Recopa Sudamericana que los dirigidos por Filipe Luíz están jugando ante Lanús, con triunfo argentino por 1-0 la semana pasada y la revancha fijada para el jueves en Rio de Janeiro.

Giorgian De Arrascaeta ingresó en el segundo tiempo en Flamengo y anotó el 2-0 transitorio a los 64 minutos, de penal.

CHAMPIONS LEAGUE La decisión de la UEFA sobre la denuncia de Benfica contra Federico Valverde en la Champions League

PEÑAROL Tras la victoria de Peñarol, Washington Aguerre recibió la visita de un excompañero que juega en Nacional del interior

Su nuevo gol fue especialmente destacado por su club, mientras que los hinchas lo eligieron como MVP del partido.

Este tanto llevó a que en Brasil destacaran aún más la figura de De Arrascaeta, quien es, junto a Bruno Henrique, quien más títulos ganó en la historia de Flamengo con 20.

Con su gol 100, el uruguayo ocupa el cuarto puesto en la historia del club carioca entre todos los goleadores.

Estos son los primeros cuatro:

Gabigol 161 goles en 308 partidos

Pedro 154 goles en 313

Bruno Henrique 112 goles en 352

Giorgian De Arrascaeta 100 goles en 364