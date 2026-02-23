El rompecabezas de Jadson Viera: Nacional arrancó la semana para el clásico ante Peñarol con todos a la orden, posibles debuts y buenos minutos del Diente López

Nacional comenzó la semana del clásico ante Peñarol, del próximo domingo a las 19:30 en el Gran Parque Central, con buenas sensaciones tras el triunfo 2-1 ante Progreso del pasado sábado y sin lesiones ni sanciones para el duelo ante su tradicional rival.

El entrenador tricolor Jadson Viera inició la “semana especial”, como llamó a la previa al clásico, con los entrenamientos de este lunes en la Ciudad Deportiva Los Céspedes.

El técnico valoró luego del triunfo en Durazno que llegarán al clásico sin lesiones ni sanciones. En la Landoni el equipo tricolor fue con Luis Mejía; Juan Pintado, Sebastián Coates, Julián Millán y Federico Bais, Luciano Boggio y Lucas Rodríguez, Tomás Verón Lupi, Rodrigo Martínez, Maximiliano Silvera y Maximiliano Gómez.

La única situación a ver en estos días es la de Camilo Cándido , quien se esperaba para ser titular ante Progreso pero “por precaución” no fue tenido en cuenta, por lo que el juvenil Bais volvió a ser el lateral izquierdo con una correcta actuación.

Sobre lo que le pasó a Cándido, Viera explicó que “no era nada grave”.

Ahora el DT deberá esperar a la semana para ver si el lateral llega en condiciones al domingo y en caso de ser así definir si lo pone de titular, aún sin haber jugado con sus nuevos compañeros, o si reitera con Bais y el ex Cruz Azul espera como alternativa en el banco.

20260208 Facundo Muñoa y Federico Bais Nacional Boston River Torneo Apertura 2026. Foto Felipe Mereola-FocoUy (8) Facundo Muñoa y Federico Bais Foto: Felipe Mereola/FocoUy

¿Volverá a los tres volantes?

La gran interrogante táctica es si volverá a colocar tres volantes en el mediocampo, como ha hecho en las tres ocasiones en las que se enfrentó a Peñarol.

Cabe destacar que Nacional ya no cuenta con Christian Oliva, quien fue transferido a Santos de Brasil.

Ante Progreso, primer partido sin el volante, quienes ocuparon el doble cinco fueron Boggio y Lucas Rodríguez.

julian millan gol nacional progreso 20260221 Julián Millán celebra su gol contra Progreso Foto: Felipe Mereola / FocoUy

En caso de sumar otro mediocampista interior, el DT cuenta con el juvenil Agustín Dos Santos, quien entró en Durazno en el ST, y el argentino Mauricio Vera, quien aún no debutó. Además, cuenta con Nicolás Lodeiro, que también ingresó en el Landoni y tuvo un gran tiro libre, y Nicolás Rodríguez, quienes pueden cumplir otra función.

Sobre Vera, el DT tricolor dijo que podría debutar en el clásico: "Hizo un esfuerzo tremendo por estar en Nacional. Había llegado al equipo (Deportes Concepción de Chile) hace dos meses, no digo que se la jugó pero confió, y está contento de estar acá", indicó.

El Diente López y sus buenos minutos

Además del triunfo, otra buena noticia que tuvo Jadson Viera en Durazno fue el regreso de Nicolás López, quien se perdió los dos primeros partidos del Apertura y que ante Progreso tuvo sus primeros 7 minutos.

En ese breve tramo, con Nacional que tenía un jugador de más, el Diente demostró estar muy fino y tuvo dos remates peligrosos en los que pudo haber ampliado el marcador.

maximiliano silvera progreso nacional 20260221 Maximiliano Silvera en el partido entre Progreso y Nacional Foto: Felipe Mereola / FocoUy

El técnico tricolor también quedó muy conforme con Maximiliano Silvera, quien hizo un gran despliegue jugando suelto y no tan dentro del área, donde la referencia fue Maximiliano Gómez.

Esos dos nombres parecen cantados en el ataque tricolor para el clásico, en el que Viera deberá decidir a quién más coloca –Verón Lupi y el juvenil Rodrigo Martínez conformaron el rombo ofensivo ante Progreso-, con la posibilidad de que sean tres los atacantes si utiliza tres en el medio y con Nico López mostrando los dientes para meterse en el equipo.