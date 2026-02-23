Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

/ Nacional / NARCOTRÁFICO

Qué vínculo tenía El Mencho con Uruguay: el narcotraficante más buscado por EEUU murió en un intento de captura

El narcotraficante mexicano era el cofundador del Cartel Jalisco Nueva Generación, organización criminal que tuvo un gran ascenso

23 de febrero 2026 - 15:58hs
Nemesio Oseguera Cervantes alias El Mencho

Nemesio Oseguera Cervantes alias "El Mencho"

Foto: Departamento de Estado de Estados Unidos

El Ejército de México abatió el domingo a Nemesio Oseguera Cervantes alias "El Mencho", el narcotraficante más buscado por este país y Estados Unidos.

El Mencho era el cofundador del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una organización que desde la década pasada se extendió y se convirtió en una de las bandas criminales con más poder, a la par del Cartel de Sinaloa.

El narco mexicano tenía nexos con Uruguay, debido a que estaba casado con Rosalinda González Valencia, hermana del narco Gerardo González Valencia quien vivió en Punta del Este durante la década pasada. Rosalinda también fue detenida en 2021 y sentenciada dos años después por cargos relacionados con el crimen organizado. Salió en libertad a finales de febrero pasado luego de obtener una libertad anticipada.

En mayo de 2020, el narcotraficante Gerardo González Valencia fue extraditado de Uruguay a Estados Unidos de madrugada en un importante operativo de seguridad desde el Penal de Libertad hasta el Aeropuerto de Carrasco.

La extradición se concretó un mes después de que fuera trasladado desde la cárcel de Punta de Rieles hasta el penal de Libertad, ya que las autoridades del Ministerio del Interior habían recibido información de un posible rescate al narco, que supuestamente sería ejecutado por integrantes del Primer Comando Capital, e incluiría ataques al por entonces ministro Jorge Larrañaga y a otras jerarquías de la policía.

González Valencia ya había amenazado al exministro Eduardo Bonomi con "colgarlo del puente más alto" en junio de 2016 porque sostenía que era torturado en la cárcel. Había sido procesado por lavado de dinero ese año, luego de ser detenido al salir de un colegio de Carrasco a donde había ido a buscar a sus hijos.

Además, Gerardo y Rosalinda son hermanos de Abigael González Valencia, líder del cartel Los Cuinis, la organización criminal mexicana dedicada al tráfico de drogas más poderosa del mundo, según la DEA.

Cómo fue el operativo militar en que cayó El Mencho

Mexican Army personnel stand guard at a gas station close to the Guadalajara International Airport in Tlaquepaque, Jalisco State, Mexico, on February 22, 2026. Mexico confirmed on February 22 that soldiers killed a powerful drug cartel leader who was one
Militares en una zona cercana al Aeropuerto de Guadalajara

Militares en una zona cercana al Aeropuerto de Guadalajara

El gobierno de EE.UU ofrecía US$ 15 millones por su captura del Mencho mientras que en México la suma era la más alta de su programa de recompensas, US$ 1,75 millones. Más recientemente, el gobierno de Donald Trump designó al CJNG como una organización terrorista y la que acusó de ser un "cartel despiadado y violento responsable del tráfico de fentanilo, metanfetaminas, cocaína y otras drogas ilícitas hacia EE.UU.".

Las autoridades mexicanas afirmaron que el operativo se dio en cooperación con información de Washington DC.

Durante años se supo que Oseguera Cervantes tenía una red de protección en las regiones rurales y urbanas del estado de Jalisco, en el oeste de México, que lo había mantenido con libertad de movimiento y operación.

Pero un operativo encabezado por las Fuerzas Armadas de este país finalmente llevó a su localización en el municipio de Tapalpa, un lugar serrano a unos 130 kilómetros al sur de la ciudad de Guadalajara.

Un comando de Fuerzas Especiales realizaron un operativo con apoyo de aeronaves de la Fuerza Aérea y la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional.

Los delincuentes contaban con vehículos blindados y fuerte armamento, incluidos lanzacohetes con capacidad para derribar aeronaves.

"Durante esta operación, personal militar fue atacado, por lo que en defensa de su integridad repelieron la agresión, resultando cuatro integrantes del grupo delictivo CJNG fallecidos en el lugar y tres heridos de gravedad, quienes perdieron la vida durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México", afirmaron las autoridades mexicanas.

Nemesio Oseguera estaba entre los heridos capturados y murió en el traslado a la capital del país. Otros dos integrantes del CJNG fueron detenidos, mientras que el Ejército tuvo tres heridos de gravedad que fueron trasladados a hospitales de Ciudad de México.

