Plan Vale: todo lo que tenés que saber del sistema que permite devolver envases no retornables por dinero

El sistema tendrá alcance nacional e incluirá un esquema de depósito y reembolso para envases de bebidas desde fines de 2024.

La meta es pasar de 5% a 50% de recuperación al 2025 y alcanzar 50.000 toneladas anuales valorizadas.

Las empresas que generan envases no retornables están obligadas por ley a contar o adherir a un plan de gestión.

Es impulsado por la Cámara de Industrias junto a más de 2.500 empresas adheridas.

El Plan Vale Uruguay es un sistema nacional para recuperar y valorizar envases y materiales de envasado posconsumo.

Es un plan nacional para recuperar y valorizar envases y materiales de envasado que se convierten en residuos luego del consumo. Surge como respuesta a la normativa vigente y busca organizar un sistema colectivo que permita cumplir con las obligaciones legales en materia de reciclaje y responsabilidad extendida del productor.

Está impulsado por la Cámara de Industrias y cuenta con la adhesión de más de 2.500 empresas, en un esquema definido como colectivo y colaborativo.

El plan se enmarca en la Ley de Reciclaje de Envases (N° 17.849) y en la Ley de Gestión Integral de Residuos (N° 19.829), bajo el principio de Responsabilidad Extendida del Productor (REP). También fue aprobado por el Ministerio de Ambiente en agosto de 2022 y posteriormente modificado por resolución ministerial.

La normativa establece que las empresas que generen envases y materiales de envasado no retornables deben contar o adherir a un plan de gestión para su recuperación y valorización.

¿Qué objetivos tiene?

El objetivo central es aumentar de forma significativa la tasa de recuperación de envases en el país. Según el documento, la meta es pasar del 5% actual al 50% de recuperación al año 2025.

Además, se proyecta recuperar 50.000 toneladas anuales de materiales como vidrio, plásticos, metales, cartón, papel y multilaminados.

El plan también apunta a impulsar la transformación hacia una economía circular, generar empleo y fortalecer una cadena productiva más eficiente, alineándose con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU.

¿Qué empresas están alcanzadas?

El plan incorpora a empresas de todos los sectores, sean o no socias de la Cámara de Industrias. Incluye industrias de bebidas (con y sin alcohol), alimentos y bienes de consumo, entre otras.

Están comprendidos todos los envases de productos puestos en el mercado nacional para consumo final, así como materiales asociados a la distribución o comercialización que llegan a manos del consumidor, como vasos descartables, bandejas, cajas y films.

No están incluidos los envases retornables o reutilizables según la interpretación normativa, las bolsas plásticas reguladas por otra ley específica, las empresas que venden exclusivamente al exterior ni los envases de uso exclusivamente industrial o agroindustrial.

¿Cómo funcionará el sistema de recuperación?

El plan contempla dos sistemas complementarios.

Por un lado, un Sistema de Recuperación Selectiva que operará en coordinación con las intendencias de todo el país. Incluirá recolección puerta a puerta, ecopuntos, ecocentros, contenedores en comercios y hogares, y centros de recepción. Los materiales serán clasificados y acondicionados en plantas específicas.

Por otro lado, se implementará un Sistema de Depósito, Devolución y Reembolso (SDR) para envases de bebidas (con y sin alcohol), como PET, vidrio, aluminio y multilaminados larga vida. El consumidor pagará un depósito que será devuelto al retornar el envase en puntos de recepción manual o automatizada en comercios. Este sistema está previsto para implementarse desde este año.

¿Qué alcance territorial tendrá?

El Plan Vale tendrá alcance nacional, con operaciones en las capitales de los 19 departamentos y en todas las localidades de más de 5.000 habitantes.

La infraestructura incluirá centros de recepción, centros de acopio, plantas de clasificación manual, centros de conteo en el interior y plantas de consolidación.

¿Qué actores participan?

El sistema involucra a empresas fabricantes e importadoras, supermercados y comercios, consumidores, gobiernos departamentales, plantas de clasificación e industria de reciclaje, tanto nacional como internacional.

El trabajo conjunto entre estos actores es presentado como clave para consolidar una economía circular a nivel nacional.

¿Cómo pueden participar las personas y las empresas?

Las personas pueden colaborar separando los materiales reciclables en sus hogares, comercios u oficinas y entregándolos en puntos de recepción.

Las empresas alcanzadas por la normativa deben adherirse al Plan Vale para cumplir con las exigencias legales.

Cómo sigue

El Plan Vale Uruguay proyecta multiplicar por diez el volumen de materiales que actualmente se recuperan en el país, en línea con las metas fijadas por el Ministerio de Ambiente.

En el corto plazo, la implementación nacional del sistema de recuperación selectiva y el despliegue de infraestructura en todo el territorio son pasos centrales para alcanzar la meta del 50% de recuperación al 2025.

El avance del plan dependerá de la adhesión de las empresas obligadas por la normativa, de la coordinación con los gobiernos departamentales y de la participación activa de consumidores y comercios. La consolidación de estos componentes será determinante para que el país avance hacia una economía circular con mayor recuperación y valorización de residuos.