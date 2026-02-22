"No solo perdemos a un gran artista, perdemos un hermano, un amigo": el mensaje de la murga Doña Bastarda tras la muerte de un integrante

La murga Doña Bastarda publicó este domingo en redes sociales una despedida a Agustín Ríos, componente de la agrupación que falleció en las últimas horas a raíz de un infarto.

"Agus fue fundador de esta murga. Con una enorme calidad artística, pero por sobre todas las cosas, humana, logró que su familia sea parte imprescindible de esta Familia Bastarda. Desde el 2018 a la fecha, Agustín estuvo presente en cada momento que hizo a esta murga lo que es hoy por hoy. A su paso, no solo perdemos a un gran artista, perdemos un hermano, un amigo ", lamentó la murga.

Doña Bastarda envió su apoyo a la familia del joven fallecido y a "los miles de amigos que Agustín cosechó y arrimó a la murga en tantos años de Carnaval, a su querida Tripulación, a todas las murgas jóvenes de las que él participó, a sus seres queridos y allegados".

"Los acompañamos en este difícil momento y los abrazamos fuertemente. Saben que acá también tienen una familia. Gracias por tantas risas compartidas, Agustín. Que en paz descanses, Carita", escribió.

Además, agradeció a las "incontables demostraciones de compañía que han llegado" de parte de conjuntos de todas las categorías del Concurso Oficial del Carnaval y de "gente del carnaval en general".

Doña Bastarda, vigente campeona y una de las favoritas a quedarse con el título en la categoría Murgas, se presentará por tercera y última vez en el Teatro de Verano el próximo jueves a las 23:15, en una etapa que ya cuenta con entradas agotadas.

La etapa de este domingo se suspendió a raíz del fallecimiento de Ríos y, en principio, se pasará para la noche del domingo 1° de marzo.

Los conjuntos involucrados en el cambio de fecha de actuación son la sociedad de negros y lubolos Yambo Kenia; los humoristas Sociedad Anónima; y la murga Patos Cabreros.