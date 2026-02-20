Primer fallo del jurado del carnaval: 24 clasificados, las ausencias y el fixture de las ocho etapas finales

Carnaval 2026: humoristas Sociedad Anónima, uno de los 24 que siguen en carrera, único conjunto del interior del país en la liguilla.

Sin la existencia de grandes polémicas que hubo en otros años, el jurado que preside Gabriela Barboza informó en la madrugada de este viernes 20 la lista de los 24 conjuntos que siguen en carrera en el concurso carnavalero que se desarrolla en el Teatro de Verano, donde la liguilla del carnaval comenzará este sábado 21 de febrero.

Algunas de las ausencias relevantes en la lista de los mejores son las de la murga Curtidores de Hongos, los humoristas Los Chobys y los parodistas Adams, teniendo en cuenta el prestigio de esos títulos (ganadores del primer premio en otros carnavales) y que en sus planteles hay figuras de mucha relevancia.

Como lo establece el reglamento, la decisión de quienes avanzaron y quienes fueron eliminados la determinó el puntaje acumulado durante dos presentaciones en el escenario Ramón Collazo del Parque Rodó, con base en un conjunto de rubros evaluados en forma independiente (ver más adelante en la conformación del jurado).

La lista de los 24 clasificados –y así la identidad de los 16 eliminados– se conoció tras concluir la segunda rueda con la actuación de los parodistas Zíngaros.

De los tres elencos del interior en la lista de los 40 iniciales solo uno sigue en carrera, los humoristas maragatos Sociedad Anónima, dado que quedaron por el camino la murga sanducera Jardín del Pueblo y la comparsa canaria Herencia Ancestral.

Gómez, en su primer año ejerciendo la responsabilidad de presidir un jurado que integró en años anteriores, utilizando un manejo informático diseñado para esta instancia detalló en orden alfabético y sin revelar los puntajes acumulados la lista de las mejores 10 murgas, los mejores cuatro elencos en las categorías parodistas y sociedades de negros y lubolos (comparsas) y los mejores tres en revistas y humoristas.

Los 24 mejores del concurso carnavalero –organizado por la institución que nuclea a los directores de los conjuntos (Daecpu) en coordinación con la Intendencia de Montevideo– adquirieron el derecho a participar en el concurso de 2027 sin rendir la prueba de admisión (que se hará en noviembre de este año).

MG 2 Madame Gótica es una de las tres revistas que irán por el primer premio.

Los 24 clasificados

Murgas: Cayó la Cabra, Doña Bastarda, Falta y Resto, La Gran Muñeca, La Nueva Milonga, La Trasnochada, Los Diablos Verdes, Patos Cabreros, Queso Magro y Un Título Viejo.

Sociedades de Negros y Lubolos: Integración, La Sara del Cordón, Valores y Yambo Kenia.

Parodistas: Caballeros, Los Muchachos, Momosapiens y Zíngaros.

Revistas: La Compañía, Madame Gótica y Tabú.

Humoristas: Cyranos, Los Rolin y Sociedad Anónima.

Los 16 eliminados

Murgas: A la Bartola, Curtidores de Hongos, Don Bochinche y Cía., Gente Grande, Jardín del Pueblo, Jorge, La Margarita, La Mojigata y Mi Vieja Mula.

Sociedades de Negros y Lubolos: Herencia Ancestral y Más que Lonja.

Parodistas: Adams.

Revistas: Carambola y House.

Humoristas: Los Chobys y Social Club.

Los campeones en carrera

Los cinco ganadores de los primeros premios de 2025 siguen en la competencia: Doña Bastarda, Momosapiens, La Sara del Cordón, Tabú y Los Rolin.

UTV 1 Un Título Viejo, la murga con sede en Flor de Maroñas, una de las 10 mejores.

Pausa en el concurso de carnaval

La liguilla del carnaval, que comenzará este sábado 21 de febrero tras una jornada de descanso (la de este viernes 20), contempla la tercera presentación de los conjuntos clasificados ante el jurado y el resto del público, durante ocho jornadas de tres actuaciones por noche, a partir de la hora 20.30.

Las entradas se venden en forma anticipada en la red de locales de Abitab y si hay remanente se expenderán en las boleterías del Teatro de Verano desde la hora 19.30 de cada jornada.

No hay más venta de abonos, se informó desde Daecpu a El Observador.

Luego de conocida la decisión del jurado se elaboró el fixture de la tercera rueda o liguilla del carnaval.

El fixture que armó Daecpu

Etapa 1 - sábado 21

Cayó la Cabra (murga)

Un Título Viejo (murga)

Caballeros (parodistas)

Etapa 2 - domingo 22

Yambo Kenia (sociedad de negros y lubolos)

Sociedad Anónima (humoristas)

Patos Cabreros (murga)

Etapa 3 - lunes 23

Tabú (revista)

Queso Magro (murga)

Los Muchachos (parodistas)

Etapa 4 - martes 24

Valores (sociedad de negros y lubolos)

Cyranos (humoristas)

La Trasnochada (murga)

Etapa 5 - miércoles 25

La Compañía (revista)

Falta y Resto (murga)

Momosapiens (parodistas)

Etapa 6 - jueves 26

La Sara del Cordón (sociedad de negros y lubolos)

Los Rolin (humoristas)

Doña Bastarda (murga)

Etapa 7 - viernes 27

Madame Gótica (revista)

La Nueva Milonga (murga)

Zíngaros (parodistas)

Etapa 8 - sábado 28

Integración (sociedad de negros y lubolos)

Los Diablos Verdes (murga)

La Gran Muñeca (murga)

El jurado y los rubros

El cuerpo que preside Gabriela Barboza, con Alfredo Leirós como presidente alterno, está segmentado en cinco ejes temáticos para las calificaciones.

Rubro 1: Voces, arreglos corales y musicalidad, Jorge Damseaux y Susana Bosch (Diego Berardi como alterno).

Rubro 2: Textos e interpretación, Mariana Gerosa y Fernando Schmidt (Eduardo Outerelo como alterno).

Rubro 3: Puesta en escena y acción escénica, Adriana da Silva (Eduardo Outerelo como alterno).

Rubro 4: Coreografía y bailes, Fernando Imperial (Juan Campo como alterno).

Rubro 5: Vestuario y maquillaje, Victoria Falkin (Marianella Freire como alterna).