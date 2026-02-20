Neymar no descarta retirarse del fútbol en diciembre: mira lo que dijo el brasileño sobre su futuro

Neymar instaló la duda sobre su futuro y su carrera futbolística, ya que insinuó que existe la posibilidad de que se retire como jugador profesional cuando termine su actual contrato con el Santos a final de esta temporada, es decir, en diciembre próximo.

"No sé qué va a pasar de aquí en adelante. No sé el año que viene. Puede que llegue diciembre y quiera retirarme . Será lo que me dicte el corazón. Día a día. Vamos poco a poco", dijo el atacante brasileño en una entrevista divulgada este viernes por CazéTV.

El exjugador del Barcelona y París Saint-Germain afirmó que vive "año a año" y fue muy sincero con el futuro inmediato y lo que le espera: "No sé qué va a pasar de aquí en adelante, no sé que sucederá el año que viene. Puede ser que llegue diciembre y yo quiera retirarme . Ahora estoy viviendo año a año. Este año es muy importante para Santos y para la Selección Brasileña , por el Mundial, así que para mí también lo es, es un desafío muy grande", afirmó.

En este sentido, explicó que, tras someterse a una artroscopia en diciembre pasado, aplazó un poco su retorno a los terrenos de juego para recuperarse plenamente: "Yo quería volver a jugar esta temporada al 100%, por eso me guardé en algunos partidos, me cuidé un poco más. Sé que mucha gente dice muchas tonterías , pero no saben lo que sucede en del día a día, no saben cómo es", dijo.

"El Santos hizo una planificación muy buena, me ayudó mucho en ese sentido. Obviamente yo quería volver para ayudar a mi equipo de la mejor manera posible, pero terminé esperando un poco para volver al 100%,sin dolor, sin miedo, sin nada y logré volver muy bien en este último partido", agregó.

Neymar regresó tras la lesión

El delantero brasileño, que acaba de cumplir 34 años, se vistió de nuevo de corto el pasado domingo, en la victoria por 6-0 del Santos sobre el Velo Clube, por el Campeonato Paulista.

El 10 dijo que se sintió "muy bien" y que está "tranquilo", porque ha vuelto "un poco mejor que antes". Reconoció, sin embargo, que aún le falta ritmo de juego y un poco más de entrenamientos: "Pero es eso: con mucho entrenamiento, mucha perseverancia —que es lo que nos mueve— voy a poder alcanzar mi 100 %. Eso es lo que quiero", completó.

Neymar acaba de estrenar su segunda temporada con el Santos desde que regresó al club donde se formó, en 2025, tras su malogrado paso por el Al-Hilal de Arabia Saudí.

Su gran objetivo es recuperar la forma y convencer al seleccionador de Brasil, el italiano Carlo Ancelotti, para que lo incluya en la lista definitiva para el Mundial 2026, que se celebrará entre junio y julio en Estados Unidos, Canadá y México.

Desde que asumió el cargo, en mayo de 2025, el exentrenador del Real Madrid no ha contado con Neymar y le ha advertido de que sólo lo llevará a la selección si está físicamente al 100 %.

FUENTE: EFE