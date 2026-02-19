Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Básquetbol / LIGA URUGUAYA

Liga Uruguaya de Básquetbol: se definieron los seis clasificados a la Liguilla, mirá resultados y posiciones

Malvín, que le ganó el clásico a Unión Atlética, y Defensor Sporting que se impuso ante Aguada, completaron los clasificados a la Liguilla de la Liga Uruguaya de Básquetbol

19 de febrero 2026 - 22:39hs
Hinchada de Malvín

Hinchada de Malvín

Foto: Leonardo Carreño/Focouy

Con la disputa de cuatro partidos de la última fecha de la fase regular de la Liga Uruguaya de Básquetbol, se definieron los seis clasificados a la Liguilla, la ronda título donde los equipos jugarán a dos ruedas y se ordenarán para la disputa de los playoffs.

Los únicos equipos clasificados para la ronda título eran Peñarol, como líder del Clasificatorio, y Hebraica Macabi.

El miércoles, con el sorpresivo triunfo de Welcome sobre Biguá, Nacional y Aguada aseguraron también su clasificación.

Defensor Sporting le ganó a Aguada y clasificó

En cancha de Welcome, Defensor Sporting le ganó a Aguada 98-92 y por méritos propios se clasificó a la Liguilla.

Santiago Vidal y Agustín Méndez
LUB

Así se juega la última fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol, con seis equipos empatados que pelean por cuatro cupos en la Liguilla: días, horarios y canchas

Santiago Vidal en el partido entre Aguada y Hebraica
LIGA URUGUAYA

Liga Uruguaya de Básquetbol: Aguada venció a Hebraica y Unión Atlética sorprendió a Nacional, para dejar la clasificación a la Liguilla al rojo vivo

Victor Rudd, ex Biguá, Aguada y Peñarol, fue determinante en el último cuarto totalizando 17 puntos.

Elijah Weaver fue el máximo anotador con 33 unidades.

Santiago Vidal con 29 y Earl Clark con 27 cargaron con el goleo de Aguada.

Mirá acá las estadísticas completas del partido.

Malvín se quedó con el clásico y clasificó

Con triunfo 79-73 como local, Malvín dio cuenta de su vecino rival Unión Atlética y se clasificó a la Liguilla.

Nicolás Martínez fue el goleador del playero con 20 puntos.

Mirá acá las estadísticas completas del partido.

Nacional cerró el Clasificatorio con goleada

El campeón Nacional aseguró la clasificación al aplastar a Cordón por 126-75 en lo que fue el debut de Fernando "Hechicero" Cabrera en Cordón.

Connor Zinaich, cuando no, fue la figura del partido con 27 puntos y James Feldeine lo secundó con 24.

Mirá acá las estadísticas completas del partido.

Peñarol sigue en racha ganadora

Peñarol, ya clasificado, le ganó a Urunday Universitario 100-83 como visitante para cerrar un Clasificatorio notable de la mano de Leandro García Morales como entrenador.

Santiago Véscovi fue la figura del triunfo con 23 puntos.

Mirá acá las estadísticas completas del partido.

Este viernes, cerrarán la fecha Goes y Hebraica Macabien cancha del Misionero.

Tabla de la Liga Uruguaya de Básquetbol antes de la última fecha

EQUIPO PUNTOS JUGADOS GANADOS PERDIDOS A FAVOR EN CONTRA
Peñarol* 39 22 19 3 1.933 1.611
Hebraica Macabi 34 21 13 8 1.763 1.707
Nacional* 34 22 14 8 2.031 1.828
Malvín* 34 22 14 8 1.799 1.779
Aguada** 34 22 15 7 2.022 1.904
D. Sporting 34 22 12 10 1.902 1.871
Unión Atlética 33 22 11 11 1.826 1.815
Biguá 33 22 11 11 1.944 1.954
Urunday Univ. 31 22 9 13 1.956 1.899
Goes 27 21 6 15 1.706 1.863
Welcome 26 22 4 18 1.776 2.094
Cordón* 23 22 3 19 1.771 2.104

*Sufrieron la quita de dos puntos

** Sufrió la quita de cuatro puntos

Los ubicados del séptimo al 12° (la UA, Biguá, Urunday Universitario, Goes, Welcome y Cordón) lugar jugarán un Reclasificatorio del que el 11° y 12° bajarán a la Liga de Ascenso 2027. También se jugará a dos ruedas. Cordón y Welcome son los que arrancan más comprometidos (los puntos se arrastran) pero tienen a tiro a Goes.

El séptimo y el octavo, es decir el primero y segundo del Reclasificatorio, jugarán playoffs con los seis liguilleros.

En caso de empate por el descenso, se jugará un partido de definición en cancha neutral.

Temas:

Liga Uruguaya de Básquetbol Liguilla Malvín Defensor Sporting

Seguí leyendo

Las más leídas

 Christian Oliva
BRASIL

FIFA sancionó a Santos y le impide contratar nuevos jugadores por lo que no puede inscribir a Christian Oliva

Pablo Lago
COPA LIBERTADORES

Juventud 0-0 Guaraní por segunda ronda de Copa Libertadores: en un partido con un tiempo para cada lado, al pedrense le quedó la serie abierta para la revancha

¿Quién tiene razón, AUF o Tenfield? Los argumentos detrás de la batalla en Defensa de la Competencia por los derechos de televisión del fútbol uruguayo
DERECHOS DE TV

¿Quién tiene razón, AUF o Tenfield? Los argumentos detrás de la batalla en Defensa de la Competencia por los derechos de televisión del fútbol uruguayo

Jadson Viera en la conferencia de este jueves
NACIONAL

Jadson Viera tras el empate de Nacional con Racing: "Estamos en un proceso", su charla con Oliva y la llegada de Mauricio Vera

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos