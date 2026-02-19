Liga Uruguaya de Básquetbol: se definieron los seis clasificados a la Liguilla, mirá resultados y posiciones

Con la disputa de cuatro partidos de la última fecha de la fase regular de la Liga Uruguaya de Básquetbol, se definieron los seis clasificados a la Liguilla, la ronda título donde los equipos jugarán a dos ruedas y se ordenarán para la disputa de los playoffs.
Los únicos equipos clasificados para la ronda título eran Peñarol, como líder del Clasificatorio, y Hebraica Macabi.
El miércoles, con el sorpresivo triunfo de Welcome sobre Biguá, Nacional y Aguada aseguraron también su clasificación.
Defensor Sporting le ganó a Aguada y clasificó
En cancha de Welcome, Defensor Sporting le ganó a Aguada 98-92 y por méritos propios se clasificó a la Liguilla.
Victor Rudd, ex Biguá, Aguada y Peñarol, fue determinante en el último cuarto totalizando 17 puntos.
Elijah Weaver fue el máximo anotador con 33 unidades.
Santiago Vidal con 29 y Earl Clark con 27 cargaron con el goleo de Aguada.
Mirá acá las estadísticas completas del partido.
Malvín se quedó con el clásico y clasificó
Con triunfo 79-73 como local, Malvín dio cuenta de su vecino rival Unión Atlética y se clasificó a la Liguilla.
Nicolás Martínez fue el goleador del playero con 20 puntos.
Mirá acá las estadísticas completas del partido.
Nacional cerró el Clasificatorio con goleada
El campeón Nacional aseguró la clasificación al aplastar a Cordón por 126-75 en lo que fue el debut de Fernando "Hechicero" Cabrera en Cordón.
Connor Zinaich, cuando no, fue la figura del partido con 27 puntos y James Feldeine lo secundó con 24.
Mirá acá las estadísticas completas del partido.
Peñarol sigue en racha ganadora
Peñarol, ya clasificado, le ganó a Urunday Universitario 100-83 como visitante para cerrar un Clasificatorio notable de la mano de Leandro García Morales como entrenador.
Santiago Véscovi fue la figura del triunfo con 23 puntos.
Mirá acá las estadísticas completas del partido.
Este viernes, cerrarán la fecha Goes y Hebraica Macabien cancha del Misionero.
Tabla de la Liga Uruguaya de Básquetbol antes de la última fecha
|EQUIPO
| PUNTOS
| JUGADOS
| GANADOS
| PERDIDOS
| A FAVOR
| EN CONTRA
|Peñarol*
| 39
| 22
| 19
| 3
| 1.933
| 1.611
|Hebraica Macabi
| 34
| 21
| 13
| 8
| 1.763
| 1.707
|Nacional*
| 34
| 22
| 14
| 8
| 2.031
| 1.828
|Malvín*
| 34
| 22
| 14
| 8
| 1.799
| 1.779
|Aguada**
| 34
| 22
| 15
| 7
| 2.022
| 1.904
|D. Sporting
| 34
| 22
| 12
| 10
| 1.902
| 1.871
|Unión Atlética
|33
|22
|11
|11
|1.826
|1.815
| Biguá
|33
|22
|11
|11
|1.944
|1.954
| Urunday Univ.
|31
|22
|9
|13
|1.956
|1.899
| Goes
|27
|21
|6
|15
|1.706
|1.863
| Welcome
|26
|22
|4
|18
|1.776
|2.094
| Cordón*
|23
|22
|3
|19
|1.771
|2.104
*Sufrieron la quita de dos puntos
** Sufrió la quita de cuatro puntos
Los ubicados del séptimo al 12° (la UA, Biguá, Urunday Universitario, Goes, Welcome y Cordón) lugar jugarán un Reclasificatorio del que el 11° y 12° bajarán a la Liga de Ascenso 2027. También se jugará a dos ruedas. Cordón y Welcome son los que arrancan más comprometidos (los puntos se arrastran) pero tienen a tiro a Goes.
El séptimo y el octavo, es decir el primero y segundo del Reclasificatorio, jugarán playoffs con los seis liguilleros.
En caso de empate por el descenso, se jugará un partido de definición en cancha neutral.