Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este viernes 20 de febrero

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió su pronóstico para este viernes 20 de febrero anticipando un día en el que predominarán condiciones nubosas y algunas precipitaciones aisladas en ciertas zonas del país.
En Montevideo y el Área Metropolitana, se espera una mínima de 18°C y una máxima de 31°C. Por la mañana, el cielo estará nuboso, con períodos de algo nuboso. El viento se mantendrá desde el sector SE, con intensidades que oscilarán entre los 10 y 30 km/h. En la tarde y noche, las nubes continuarán cubriendo la capital, con períodos de cubierto y ráfagas de hasta 40 km/h.
En el Este del país, las temperaturas oscilarán entre 17°C y 30°C. La jornada comenzará con condiciones nubosas y períodos de cubierto, además de precipitaciones aisladas y la presencia de nieblas y neblinas. El viento será del sector E, con ráfagas de entre 10 y 20 km/h. A medida que avance el día, las condiciones se mantendrán nubosas y cubiertas, con viento del sector E que podría llegar a 40 km/h en la tarde y noche.
En el Oeste del país, se espera una jornada similar, con temperaturas que variarán entre los 17°C y 31°C. El día comenzará nuboso, con períodos de algo nuboso y la presencia de neblinas. Las ráfagas de viento serán del sector SE, con 10 a 30 km/h. Para la tarde y noche, las nubes se mantendrán cubriendo el cielo, con ráfagas de viento del sector E que podrían alcanzar hasta 50 km/h en las zonas costeras.
Finalmente, en el Norte del país, las temperaturas oscilarán entre los 18°C y 31°C. El día se iniciará con condiciones nubosas, con períodos de algo nuboso. El viento se mantendrá del sector SE, con intensidades de 10 a 30 km/h, y por la tarde y noche, se espera que las condiciones sigan nubosas, con ráfagas de viento de hasta 40 km/h.
En resumen, el clima de este viernes será en general nuboso, con algunas precipitaciones aisladas y ráfagas de viento moderadas, especialmente en las zonas costeras y del norte del país.