"Estamos todos muy tranquilos": la respuesta de Leonardo Cipriani luego de ser denunciado penalmente por actuales autoridades de ASSE

El expresidente de la Administración de Servicios de Salud del Estado ( ASSE ), Leonardo Cipriani , afirmó que él y los integrantes del pasado Directorio están "muy tranquilos" , después de que Álvaro Danza presentara una denuncia penal por irregularidades en la institución y afirmó que hicieron "todo en base a la ley" .

"Siempre han generado una máquina de relatos que siempre los repiten como para transformarlo en realidades. Lo bueno que nosotros vemos de la instancia judicial es que apaga el relato ", dijo Cipriani en diálogo con Telenoche de Canal 4.

"Nosotros, con los integrantes del Directorio (pasado) y también con el exgerente general estamos todos muy tranquilos porque no tenemos nada que ocultar, nosotros hicimos todo en base a la ley", agregó el expresidente de ASSE, que también dijo que "obviamente los gastos a veces en el Estado son observados por el Tribunal de Cuentas" .

"¿Qué es lo que tienen para ocultar?": blancos no negociarán más por investigadora de ASSE y mantienen postura de incluir gestión de Danza

El exjerarca recordó que el diputado del Partido Nacional Federico Casaretto afirmó que la administración tiene "el 97% de los gastos observados" . "Vienen a juzgar porque a nosotros nos observaron creo que el 80% de los gastos".

"Nosotros siempre actuamos bajo el régimen de contrataciones como lo marca el Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF), como marca la ley. No tenemos nada que ocultar", sentenció.

"Le está pasando a ellos hoy en día en la actualidad", afirmó Cipriani sobre los gastos observados. "Una cosa que nos impresiona es que nos juzgan y que siguen haciendo exactamente lo mismo que nosotros hicimos. Al Casmu le siguen comprando igual o más y hasta habría que averiguar si los precios no son mayores", finalizó.

La gestión de ASSE se está debatiendo a nivel parlamentario, donde el oficialismo pretende instalar una comisión investigadora para indagar en la gestión Cipriani, pero el Partido Nacional quiere que abarque desde 2015 en adelante.

Este martes, la bancada de diputados blancos dio por finalizada la negociación con el Frente Amplio, que se opone a su planteo. Los opositores mantienen la postura de incluir también en el análisis a la gestión de la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg.

"Lo mismo ante la comisión investigadora", dijo Cipriani. "Ellos sí se ve que tienen algo para ocultar porque no se quieren presentar", agregó el expresidente de ASSE.