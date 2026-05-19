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"¿Qué es lo que tienen para ocultar?": blancos no negociarán más por investigadora de ASSE y mantienen postura de incluir gestión de Danza

El diputado blanco Juan Martín Rodríguez afirmó que "el gobierno ha decidido blindar a (Álvaro) Danza", actual presidente de la prestadora de salud estatal

19 de mayo de 2026 16:28 hs
ASSE - Álvaro Danza y Cristina Lustemberg
Foto: Martín Martínez / FocoUy

La bancada de diputados del Partido Nacional dio por finalizada la negociación con el Frente Amplio para la conformación de comisión investigadora de ASSE. Los opositores mantienen la postura de incluir también en el análisis a la gestión de la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg.

En cambio, la moción del oficialismo era que la comisión se centre en la gestión de Leonardo Cipriani, presidente de la prestadora de salud estatal en el último período. El actual directorio de ASSE decidió presentar una denuncia penal por las contrataciones que la gestión hizo a la empresa de traslados ITHG y por convenios con el Círculo Católico y el Casmu.

"El Partido Nacional ha resuelto y así se lo ha comunicado a los coordinadores del FA que no negocia más. Ni la fecha ni el objeto de la investigación", dijo el diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez este martes en conferencia de prensa.

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"Hemos planteado que la primera semana de junio se tiene que convocar en forma extraordinaria o se incorporará en el orden del día de alguna sesión ordinaria el punto la votación de los informes que han sido elaborados por las distintas comisiones preinvestigadoras", agregó el Rodríguez.

Según el diputado blanco, "el gobierno ha decidido blindar a (Álvaro) Danza", actual presidente de ASSE. "El diputado (Federico) Casaretto presentó una solicitud de comisión investigadora sumamente amplia, que incluía aspectos de la gestión 2020-2025, de la misma forma que decía del 2015 en adelante. Incluso el 2025 y 2026", añadió Rodríguez.

"Vamos a solicitar que se investigue también la gestión de la ministra Lustemberg. Ha sido una testigo de lujo, se ha dedicado a agraviar, a insultar y a atacar dirigentes de la oposición mientras se daba una negociación entre diputados del gobierno y de la oposición", señaló el representante.

El dirigente opositor catalogó este accionar como "desleal". "Mientras los parlamentarios intentábamos llegar a un acuerdo habían actores del Poder Ejecutivo que erosionaban esa negociación. Uno no puede negociar si del otro lado lo están atacando por la prensa, agraviando, insultando y mintiendo a la población", afirmó.

"Desde el Partido Nacional no tenemos ningún reparo de investigar todo lo que se tenga que investigar", sentenció Rodríguez, a la vez que se preguntó "¿qué es lo que tienen para ocultar?" tanto Lustemberg y Danza "qué tanto miedo le tienen a ser investigados".

En su momento, Cabildo Abierto planteó que no tiene sentido crear dos comisiones y les pidió que se pongan de acuerdo. Sin Cabildo la oposición no tiene los votos suficientes mientras que el Frente Amplio por sí solo tampoco reúne las mayorías necesarias.

En una postura similar está el Partido Colorado. "Dos investigadoras no tiene sentido", había afirmado el diputado y coordinador de la bancada colorada, Walter Verri.

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