Exdocente de un colegio de Maldonado irá a prisión por abusar sexualmente de una alumna en los recreos durante tres años

Un exdocente de informática de un colegio de Maldonado fue condenado a cinco años de penitenciaría por reiterados delitos de atentado violento al pudor, abuso sexual y abuso sexual especialmente agravado contra una alumna entre 2016 y 2019, cuando la menor tenía entre 9 y 12 años .

La condena, divulgada por FM Gente, fue resuelta por el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2° Turno , por mayoría de los ministros Daniel Tapié Santarelli y Ricardo Míguez Isbarbo. La ministra Beatriz Larrieu votó en discordia.

La causa comenzó en marzo de 2023, cuando la víctima, que entonces tenía 16 años, denunció que el profesor abusó de ella de forma sistemática entre 2016 y 2019 , período en el que tenía entre 9 y 12 años.

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Según la acusación, el docente aprovechaba los recreos para quedarse a solas con la menor dentro del aula o en sectores del colegio donde no llegaban las cámaras de seguridad.

En agosto de 2025, el Juzgado de Violencia Doméstica y Sexual de 1° turno de San Carlos había absuelto al imputado al entender que existían inconsistencias en el relato de la víctima y considerar “inverosímil” que nadie hubiera detectado los abusos durante tres años.

Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones concluyó que esa valoración fue errónea y careció de perspectiva de género. En la sentencia de segunda instancia, los ministros señalaron que el relato de la víctima era “creíble, consistente, vivencial, ubicado en tiempo y espacio”.

Además, entendieron que el testimonio estaba corroborado por el relato realizado a su padre, las consultas médicas en el Sanatorio Mautone y la pericia psicológica elaborada por el Instituto Técnico Forense (ITF).

El fallo también cuestionó el razonamiento utilizado en primera instancia respecto a la falta de testigos. “Ningún abusador concreta sus actos en público o frente a testigos”, señaló el escrito.

La evaluación psicológica realizada por el Instituto Técnico Forense (ITF), a cargo de una especialista en abuso infantil, determinó que la víctima presentaba casi la totalidad de los indicadores asociados a trauma por abuso sexual.

El tribunal también tomó en cuenta registros realizados por profesionales del Sanatorio Mautone, entre ellos una ginecóloga y una psicóloga, ante quienes la adolescente había relatado los abusos en 2022. A eso se sumó la declaración del director del liceo, quien reconoció que la desvinculación del docente no obedeció solamente a cuestiones técnicas, sino también a “situaciones incómodas y sospechas” relacionadas con alumnas.

Además de la pena de cinco años de cárcel, la sentencia estableció que el condenado no podrá desempeñarse durante diez años en ámbitos públicos o privados vinculados a la educación, la salud o el trabajo con menores. También dispuso una indemnización para la víctima equivalente a doce salarios mínimos y su incorporación al Registro Nacional de Violadores y Abusadores Sexuales.

El fallo aún puede ser apelado en casación ante la Suprema Corte de Justicia.