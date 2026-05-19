Ronald Araujo estuvo en La Revuelta y habló de todos los temas: su salud mental, las cuatro estrellas de Uruguay, lo que le pasó a Fede Valverde y una divertida broma a David Broncano

El zaguero uruguayo Ronald Araujo , capitán de Barcelona que acaba de ser campeón de LaLiga de España, estuvo en el programa La Revuelta, el popular late show que conduce David Broncano y que suele a invitar a figuras de primer nivel mundial.

El riverense fue consultado por el cierre de la temporada con el Barça y Broncano, hincha de Atlético de Madrid, lo bromeó por la eliminación en la Liga de Campeones.

También habló de su compañero y amigo Lamine Yamal y dijo que va a ser un “problema” cuando deban enfrentarse Uruguay vs España en el Mundial 2026.

Embed - Ronald Araujo vacila a Broncano con el título de liga | #LaRevuelta 18.05.2026

Rodrigo Zalazar, reservado por la selección uruguaya para el Mundial 2026, pasará del Braga al Sporting Lisboa, donde será compañero de Maximiliano Araújo

El pedido de Ronald Araujo a Lamine Yamal y varios compañeros antes del enfrentamiento entre la selección uruguaya y España en el Mundial 2026

El conductor repasó al riverense la historia de José María Giménez, a quien consideró uno de sus “favoritos” uruguayos, de su ya conocida charla con el colombiano Falcao cuando lo enfrentó en su debut de la selección uruguaya, a la que luego se le sumaron otras historias falsas de supuestos diálogos del zaguero colchonero con otros atacantes.

Araujo destacó que Uruguay tiene cuatro estrellas en la camiseta y dijo que “hay un debate”. “Ganamos dos veces antes de 1930, no se llamaba Mundial, pero era el Mundial de ese entonces”, comentó.

Además, le preguntó si sabía algo del incidente de Federico Valverde y Aurelien Tchoauméni en Real Madrid.

“No sé realmente lo que pasó”, dijo Ronald. “Le preguntaré cuando lo vea en la selección”, agregó, destacando que “Fede es un gran profesional”.

El uruguayo le hizo una broma al conductor. Le regaló una camiseta de Barcelona con el número 1 y el nombre de Pablo Motos, conductor de El Hormiguero, programa que compite con La Revuelta. “Cómo haces esto, Ronald?”, le preguntó, lo que desató las risas del público.

Luego, el uruguayo le obsequió una remera con su nombre y una de Uruguay.

Broncano hizo una de sus preguntas más picantes que les hace a todos los invitados y Araujo llamó a su esposa, Abigail, quien estaba en el escenario, para que respondiera.

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La otra que suele hacer es la de cuánto dinero tiene el uruguayo en su banco y comentaron que el valor de mercado del zaguero es de 70 millones de euros. El riverense esquivó el tema de forma divertida y le ofreció a Broncano contratarlo para cuando termine su contrato de TV.

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El uruguayo también contó cuando compró su primera tele, pidió la más grande de la tienda y el vendedor lo prejuzgó.

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La salud mental de Ronald Araujo

La entrevista también tuvo un momento más serio cuando le preguntaron al uruguayo por sus problemas de salud mental y su decisión de parar su actividad en el fútbol.

“Ahora estoy bien”, señaló. “Existe mucho tabú sobre el tema”. “En un equipo como el Barça tomar esa decisión fue duro, pero fue importante”, repasó.

“Yo venía guardando esto hace mucho tiempo, sentía que no estaba bien hace casi un año y medio, porque también deportivamente no me sentía como soy yo como jugador, sé lo que puedo hacer”, agregó. “Fui acumulando cosas, era de hablar poco, se fueron juntando cosas. (…) Me guardaba todo para mí, pero hay un momento que explotás”.

Araujo señaló que “había dejado de disfrutar” el fútbol y que tras ese momento comenzó a trabajar con “profesionales”, sobre cosas del presente y también de su infancia.

“Me siento muy feliz de haber tomado esa decisión porque me cambió la vida”, comentó.

En el cierre le regaló una taza y ambos jugaron al fútbol con el reto de que Broncano la rompiera de un pelotazo.