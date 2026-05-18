Hernán Umpierre y Fernando Diz alcanzaron el puesto 12 del Mundial de la clase 49er de vela, en Quiberon

Hernán Umpierre y Fernando Diz cumplieron una destacada actuación en el Mundial de la clase 49er de vela que se llevó a cabo en la ciudad francesa de Quiberon.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

La dupla olímpica en París 2024, terminó en el puesto 12 en un Mundial del que participaron 82 embarcaciones.

Sus puestos en las regatas fueron 19, 6, 7, 7, primeros, 8, 11, 10, 3, 24 (descartada), 5 y 18 en regatas de alta exigencia.

Por escasos puntos no lograron meterse entre los 10 primeros.

Crioula ganó la Copa Rolex Circuito Atlántico Sur donde Punta del Este se vistió con sus mejores galas en la vela

Arranca la Semana de Clásicos y Punta del Este se convierte en el foco de atracción de la vela sudamericana

El campeón fue Nueva Zelanda con Seb Menzies y George Lee Rush, con 31 puntos.

Segundos resultaron Keanu Prettner y Jakob Flachberger de Austria con 37 unidades.

Completó el podio Países Bajos conformado por Bart Lambriex Van Aanholt y Floris Van de Werken también con 37 puntos.

Entre los 10 primeros se colocaron dos embarcaciones de Polonia por lo que los uruguayos se posicionaron 11 por banderas.

A fines de abril, luego de obtener el quinto puesto del torneo Princesa Sofía, competencia que se realiza anualmente en Palma de Mallorca, Umpierre y Diz lograron meterse en el primer puesto del ranking mundial de la clase.

Este año fueron campeones del Grand Prix de Portugal.

En mayo de 2024 ganaron el Campeonato Europeo en La Grande Motte.

Un año antes ganaron medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, competencia donde sellaron su pasaporte a los Juegos Olímpicos de París.

se quedaron con el Campeonato Europeo Abierto que se realizó en La Grande Motte, Francia; fueron segundos en el Trofeo Princesa Sofía en 2024, ganaron la medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile en 2023 y fueron décimos en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Ahí lograron clasificar a la medal race al quedar entre los diez primeros y terminaron en el décimo puesto de la clasificación, en otra muy buena actuación.