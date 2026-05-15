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Así se juega la primera fecha del Torneo Intermedio: de viernes a lunes y con Nacional y Peñarol en busca de comenzar una racha positiva

Mirá cómo se juega la primera fecha del Torneo Intermedio, con todos los detalles de los partidos

15 de mayo de 2026 14:27 hs
La copa del Torneo Intermedio

La copa del Torneo Intermedio

Foto: Leonardo Carreño

El Torneo Intermedio comenzará este viernes con Nacional y Peñarol en busca de volver a lo más alto luego de una mala primera parte de temporada.

El recientemente finalizado Torneo Apertura dejó a Racing como nuevo campeón con 31 puntos y al aurinegro en la cuarta posición con 27 unidades luego de ocho victorias, tres empates y cuatro derrotas.

20260503 Guillermo Cotugno, José Varela y Martín Ferreira Racing Montevideo City Torque Torneo Apertura 2026. Foto Gastón Britos Focouy (17)
Guillermo Cotugno, José Varela y Martín Ferreira

Guillermo Cotugno, José Varela y Martín Ferreira

Mientras tanto, Nacional acabó séptimo con 22 unidades tras sumar siete triunfos, una igualdad y siete caídas.

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De acuerdo con esto, ambos tratarán de revertir la situación en un Intermedio que solo podría enfrentarlos en una eventual final después de haber quedado en grupos diferentes y que les servirá para sumar puntos en la Tabla Anual acumulada.

Los grupos del Torneo Intermedio

Peñarol compartirá el Grupo A con Racing, Boston River, Central Español, Cerro, Cerro Largo, Defensor Sporting y Liverpool.

20260507 Leandro Umpiérrez Peñarol Cerro Largo Torneo Apertura 2026. Foto: @LigaAUF
Leandro Umpiérrez

Leandro Umpiérrez

Mientras el tricolor estará en el Grupo B con Albion, Danubio, Deportivo Maldonado, Juventud, Montevideo City Torque, Progreso y Montevideo Wanderers.

Este viernes, Nacional se estrenará ante Montevideo City en el juego que abrirá la jornada y en el que buscará tomar impulso antes de enfrentarse el 20 de mayo al peruano Universitario en un duelo vital para sus aspiraciones en la Copa Libertadores.

Un día después, Progreso visitará a Juventud en otro encuentro del Grupo B, que seguirá el domingo con Albion-Montevideo Wanderers y acabará el lunes cuando se enfrenten Deportivo Maldonado y Danubio.

20260328 Maximiliano Gómez y Gonzalo Carneiro de Nacional festejan ante Montevideo City Torque por el Torneo Apertura
Maximiliano Gómez y Gonzalo Carneiro de Nacional festejan ante Montevideo City Torque por el Torneo Apertura

Maximiliano Gómez y Gonzalo Carneiro de Nacional festejan ante Montevideo City Torque por el Torneo Apertura

Peñarol recibirá al sábado a Liverpool en un encuentro que abrirá el Grupo A y en el que también buscará tomar impulso para la copa.

El aurinegro recibirá el 21 de mayo a Corinthians, sabe que para avanzar a los octavos de final no tiene margen de error y depende de otros resultados.

También por el Grupo A, Boston River recibirá a Cerro el sábado, al tiempo que el domingo se jugarán Central Español-Defensor Sporting y Cerro Largo-Racing.

Los detalles de la primera fecha del Torneo Intermedio:

Día Hora Partido Grupo Cancha Árbitro Asistentes Cuarto árbitro VAR
Viernes 15 de mayo 20:00 Montevideo City Torque-Nacional B Estadio Charrúa Gustavo Tejera Agustín Berisso y Mauricio Hernández Augusto Olmos

Jonathan Fuentes y Federico Piccardo
Sábado 16 12:00 Boston River-Cerro A Campeones Olímpicos Mathías De Armas Andrés Nievas y Sebastián Schroeder Kevin Fontes

Christian Ferreyra y Agustín Berisso
Sábado 16 15:00 Juventud-Progreso B Parque Artigas Andrés Matonte Mathías Muniz y Marcos Rosamen Marcelo García

Diego Riveiro y Nicolás Tarán
Sábado 16 18:30 Peñarol-Liverpool A Campeón del Siglo Esteban Ostojich Héctor Bergaló y Alberto Píriz Andrés Martínez

Diego Dunajec y Horacio Ferreiro
Domingo 17 10:00 Central Español-Defensor Sporting A Parque Palermo Juan Cianni Pablo Llarena y Julián Pérez Federico Arman

Daniel Fedorczuk y Santiago Fernández
Domingo 17 15:00 Racing-Cerro Largo A Parque Roberto Leodan González Carlos Barreiro y Daíana Fernández Federico Modernell

Yimmy Álvarez y Diego Riveiro
Domingo 17 18:00 Albion-Wanderers B Franzini Javier Feres Nicolás Taran y Agustín De Armas Felipe Vikonis

Andrés Cunha y Héctor Bergalo
Lunes 18 18:30 Deportivo Maldonado-Danubio B Campus de Maldonado Hernán Heras Martín Soppi y Nicolás Piaggio Ruben Umpiérrez

Daniel Rodríguez y Marcelo Alonso

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