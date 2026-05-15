Así se juega la primera fecha del Torneo Intermedio: de viernes a lunes y con Nacional y Peñarol en busca de comenzar una racha positiva

El Torneo Intermedio comenzará este viernes con Nacional y Peñarol en busca de volver a lo más alto luego de una mala primera parte de temporada.

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El recientemente finalizado Torneo Apertura dejó a Racing como nuevo campeón con 31 puntos y al aurinegro en la cuarta posición con 27 unidades luego de ocho victorias, tres empates y cuatro derrotas.

Mientras tanto, Nacional acabó séptimo con 22 unidades tras sumar siete triunfos, una igualdad y siete caídas.

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Fixture completo del Torneo Intermedio 2026: no habrá clásico entre Nacional y Peñarol y el aurinegro va al grupo de Racing

De acuerdo con esto, ambos tratarán de revertir la situación en un Intermedio que solo podría enfrentarlos en una eventual final después de haber quedado en grupos diferentes y que les servirá para sumar puntos en la Tabla Anual acumulada.

Los grupos del Torneo Intermedio

Peñarol compartirá el Grupo A con Racing, Boston River, Central Español, Cerro, Cerro Largo, Defensor Sporting y Liverpool.

20260507 Leandro Umpiérrez Peñarol Cerro Largo Torneo Apertura 2026. Foto: @LigaAUF Leandro Umpiérrez Foto: @LigaAUF

Mientras el tricolor estará en el Grupo B con Albion, Danubio, Deportivo Maldonado, Juventud, Montevideo City Torque, Progreso y Montevideo Wanderers.

Este viernes, Nacional se estrenará ante Montevideo City en el juego que abrirá la jornada y en el que buscará tomar impulso antes de enfrentarse el 20 de mayo al peruano Universitario en un duelo vital para sus aspiraciones en la Copa Libertadores.

Un día después, Progreso visitará a Juventud en otro encuentro del Grupo B, que seguirá el domingo con Albion-Montevideo Wanderers y acabará el lunes cuando se enfrenten Deportivo Maldonado y Danubio.

20260328 Maximiliano Gómez y Gonzalo Carneiro de Nacional festejan ante Montevideo City Torque por el Torneo Apertura Maximiliano Gómez y Gonzalo Carneiro de Nacional festejan ante Montevideo City Torque por el Torneo Apertura FOTO: @LigaAUF

Peñarol recibirá al sábado a Liverpool en un encuentro que abrirá el Grupo A y en el que también buscará tomar impulso para la copa.

El aurinegro recibirá el 21 de mayo a Corinthians, sabe que para avanzar a los octavos de final no tiene margen de error y depende de otros resultados.

También por el Grupo A, Boston River recibirá a Cerro el sábado, al tiempo que el domingo se jugarán Central Español-Defensor Sporting y Cerro Largo-Racing.

Los detalles de la primera fecha del Torneo Intermedio: