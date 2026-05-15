Así se juega la primera fecha del Torneo Intermedio: de viernes a lunes y con Nacional y Peñarol en busca de comenzar una racha positiva

El Torneo Intermedio comenzará este viernes con Nacional y Peñarol en busca de volver a lo más alto luego de una mala primera parte de temporada.
El recientemente finalizado Torneo Apertura dejó a Racing como nuevo campeón con 31 puntos y al aurinegro en la cuarta posición con 27 unidades luego de ocho victorias, tres empates y cuatro derrotas.
20260503 Guillermo Cotugno, José Varela y Martín Ferreira Racing Montevideo City Torque Torneo Apertura 2026. Foto Gastón Britos Focouy (17)
Guillermo Cotugno, José Varela y Martín Ferreira
Foto: Gastón Britos/FocoUy
Mientras tanto, Nacional acabó séptimo con 22 unidades tras sumar siete triunfos, una igualdad y siete caídas.
De acuerdo con esto, ambos tratarán de revertir la situación en un Intermedio que solo podría enfrentarlos en una eventual final después de haber quedado en grupos diferentes y que les servirá para sumar puntos en la Tabla Anual acumulada.
Los grupos del Torneo Intermedio
Peñarol compartirá el Grupo A con Racing, Boston River, Central Español, Cerro, Cerro Largo, Defensor Sporting y Liverpool.
20260507 Leandro Umpiérrez Peñarol Cerro Largo Torneo Apertura 2026. Foto: @LigaAUF
Mientras el tricolor estará en el Grupo B con Albion, Danubio, Deportivo Maldonado, Juventud, Montevideo City Torque, Progreso y Montevideo Wanderers.
Este viernes, Nacional se estrenará ante Montevideo City en el juego que abrirá la jornada y en el que buscará tomar impulso antes de enfrentarse el 20 de mayo al peruano Universitario en un duelo vital para sus aspiraciones en la Copa Libertadores.
Un día después, Progreso visitará a Juventud en otro encuentro del Grupo B, que seguirá el domingo con Albion-Montevideo Wanderers y acabará el lunes cuando se enfrenten Deportivo Maldonado y Danubio.
20260328 Maximiliano Gómez y Gonzalo Carneiro de Nacional festejan ante Montevideo City Torque por el Torneo Apertura
Maximiliano Gómez y Gonzalo Carneiro de Nacional festejan ante Montevideo City Torque por el Torneo Apertura
FOTO: @LigaAUF
Peñarol recibirá al sábado a Liverpool en un encuentro que abrirá el Grupo A y en el que también buscará tomar impulso para la copa.
El aurinegro recibirá el 21 de mayo a Corinthians, sabe que para avanzar a los octavos de final no tiene margen de error y depende de otros resultados.
También por el Grupo A, Boston River recibirá a Cerro el sábado, al tiempo que el domingo se jugarán Central Español-Defensor Sporting y Cerro Largo-Racing.
Los detalles de la primera fecha del Torneo Intermedio:
|Día
| Hora
| Partido
| Grupo
| Cancha
| Árbitro
| Asistentes
| Cuarto árbitro
| VAR
|Viernes 15 de mayo
|20:00
|Montevideo City Torque-Nacional
|B
|Estadio Charrúa
|Gustavo Tejera
|Agustín Berisso y Mauricio Hernández
|Augusto Olmos
|
Jonathan Fuentes y Federico Piccardo
|Sábado 16
|12:00
|Boston River-Cerro
|A
|Campeones Olímpicos
|Mathías De Armas
|Andrés Nievas y Sebastián Schroeder
|Kevin Fontes
|
Christian Ferreyra y Agustín Berisso
|Sábado 16
|15:00
|Juventud-Progreso
|B
|Parque Artigas
|Andrés Matonte
|Mathías Muniz y Marcos Rosamen
|Marcelo García
|
Diego Riveiro y Nicolás Tarán
|Sábado 16
|18:30
|Peñarol-Liverpool
|A
|Campeón del Siglo
|Esteban Ostojich
|Héctor Bergaló y Alberto Píriz
|Andrés Martínez
|
Diego Dunajec y Horacio Ferreiro
|Domingo 17
|10:00
|Central Español-Defensor Sporting
|A
|Parque Palermo
|Juan Cianni
|Pablo Llarena y Julián Pérez
|Federico Arman
|
Daniel Fedorczuk y Santiago Fernández
|Domingo 17
|15:00
|Racing-Cerro Largo
|A
|Parque Roberto
|Leodan González
|Carlos Barreiro y Daíana Fernández
|Federico Modernell
|
Yimmy Álvarez y Diego Riveiro
|Domingo 17
|18:00
|Albion-Wanderers
|B
|Franzini
|Javier Feres
|Nicolás Taran y Agustín De Armas
|Felipe Vikonis
|
Andrés Cunha y Héctor Bergalo
|Lunes 18
|18:30
|Deportivo Maldonado-Danubio
|B
|Campus de Maldonado
|Hernán Heras
|Martín Soppi y Nicolás Piaggio
|Ruben Umpiérrez
|
Daniel Rodríguez y Marcelo Alonso