Luego de las últimas modificaciones aplicadas a las regulaciones migratorias europeas, que endurecieron los criterios del “ius sanguinis”, miles de familias uruguayas apelan al rastreo histórico de antepasados que arribaron al país provenientes del “Viejo Continente” en barco durante las oleadas migratorias para acceder a beneficios de ciudadanía o nacionalidad .

Italianos, españoles, franceses y alemanes fueron algunos de los grupos que desembarcaron en el Río de la Plata en busca de nuevas oportunidades. Hoy, gracias al avance en la conservación y digitalización de registros históricos publicados en bases de datos online y gratuitas, es posible reconstruir, plasmados en antiguas nóminas migratorias.

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Según datos del Instituto Nacional de Estadística , alrededor del 44% de la población uruguaya tiene algún vínculo con Italia . El porcentaje adquiere mayor relevancia al considerar que el país cuenta con cerca de 3,5 millones de habitantes.

En Argentina, en tanto, se estima que existen cerca de 30 millones de descendientes italianos, cifra que representa aproximadamente el 70% de la población. Sin embargo, debido a su mayor tamaño demográfico, ocupa el segundo lugar en términos porcentuales de descendencia.

Dos buscadores gratis para descubrir en qué barcos llegaron tus abuelos

CEMLA

Uno de los recursos más conocidos es el del Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos (CEMLA), que reúne millones de registros de inmigrantes llegados al Río de la Plata entre 1800 y 1960.

Aunque la plataforma está enfocada principalmente en arribos a Argentina, muchos inmigrantes que luego se radicaron en Uruguay aparecen registrados allí, ya que era habitual que los barcos hicieran escala en Montevideo o que las familias circularan entre ambos países.

CEMLA CEMLA

La herramienta permite buscar por nombre, apellido y nacionalidad. En muchos casos, el sistema arroja información sobre el barco, la fecha de llegada, la edad del pasajero y el puerto de origen.

Archivo General de la Nación (AGN) de Argentina

Otra alternativa gratuita es el buscador del Archivo General de la Nación (AGN) de Argentina, que contiene registros de arribos marítimos al puerto de Buenos Aires entre 1882 y 1937.

El sistema resulta útil para familias uruguayas porque durante décadas existió un intenso movimiento migratorio entre Buenos Aires y Montevideo. Muchos inmigrantes ingresaban primero por Argentina y luego cruzaban hacia Uruguay, mientras que otros realizaban el recorrido inverso.

Archivo General de la Nación de Argentina Archivo General de la Nación

La consulta puede hacerse de manera online y permite acceder a documentos históricos digitalizados vinculados a pasajeros y barcos de la época.

¿Cómo buscar los registros de antepasados en los buscadores gratuitos?

Los especialistas en genealogía recomiendan reunir previamente toda la información familiar disponible para facilitar la investigación. Entre los datos más útiles se encuentran el nombre completo del inmigrante, el año aproximado de llegada, la nacionalidad y el nombre del barco, en caso de que haya sido conservado por la familia.

También es importante contemplar posibles variaciones en los apellidos, ya que muchos fueron modificados al llegar al Río de la Plata o durante el proceso de registro migratorio.