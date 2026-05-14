Empresa de ropa interior prevé dejar de producir en Uruguay: más de 30 trabajadores serán despedidos

La empresa Darcy Sociedad Anónima, responsable de marcas de ropa interior como Pimentón y Ego, prevé dejar de producir en Uruguay, lo que implicará el despido de 34 trabajadores, en su mayoría mujeres. Estas desvinculaciones no afectan a a otros sectores de la empresa.

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La compañía no ve viable el pedido de reconversión de estos empleados, mientras que la producción local será sustituida por importaciones, según supo El Observador.

Todavía no hay un cronograma para este cambio y la empresa continúa produciendo en el país. Faltan detalles como, por ejemplo, saldar los compromisos con los proveedores de las importaciones, entre otros aspectos.

Para este jueves estaba planificada una reunión tripartita en el Ministerio de Trabajo, informó en primera instancia La Diaria. Pero finalmente se aplazó para fines de este mes. Los trabajadores del sector pertenecen al Congreso de Obreros Textiles (COT) que, a su vez, integra la Confederación de Sindicatos Industriales (CSI) e hicieron una serie de planteos ante la decisión de la empresa.