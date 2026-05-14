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/ Economía y Empresas / INDUSTRIA

Empresa de ropa interior prevé dejar de producir en Uruguay: más de 30 trabajadores serán despedidos

Todavía no hay un cronograma para este cambio y por el momento la compañía continúa produciendo en el país

14 de mayo de 2026 17:18 hs
Archivo: fábrica textil
Archivo: fábrica textil Foto: Magnific

La empresa Darcy Sociedad Anónima, responsable de marcas de ropa interior como Pimentón y Ego, prevé dejar de producir en Uruguay, lo que implicará el despido de 34 trabajadores, en su mayoría mujeres. Estas desvinculaciones no afectan a a otros sectores de la empresa.

La compañía no ve viable el pedido de reconversión de estos empleados, mientras que la producción local será sustituida por importaciones, según supo El Observador.

Todavía no hay un cronograma para este cambio y la empresa continúa produciendo en el país. Faltan detalles como, por ejemplo, saldar los compromisos con los proveedores de las importaciones, entre otros aspectos.

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Para este jueves estaba planificada una reunión tripartita en el Ministerio de Trabajo, informó en primera instancia La Diaria. Pero finalmente se aplazó para fines de este mes. Los trabajadores del sector pertenecen al Congreso de Obreros Textiles (COT) que, a su vez, integra la Confederación de Sindicatos Industriales (CSI) e hicieron una serie de planteos ante la decisión de la empresa.

Entre los planteos, el presidente de la CSI Danilo Dárdano explicó que pidieron se hiciera el esfuerzo para no cerrar la producción y que el pago del despido sea abonado de una sola vez. El dirigente sindical contó que la empresa tomó la decisión, según le comentaron, por falta de competitividad en relación al mercado asiático.

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