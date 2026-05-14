Alejandro Berrutti ratificó denuncia en Fiscalía contra el damnificado que le pegó y dijo está de acuerdo en que se lo impute

Alejandro Berrutti denunció que mientras aguardaba el inicio de la Junta de Acreedores de dos de sus sociedades, uno de los damnificados se acercó, extendió la mano como para saludarlo y sin mediar palabra le dio un golpe de puño que lo tiró al piso.

En su denuncia policial, que presentó ese mismo día, Berrutti dijo también que estando en el piso su excliente le dio una patada en el maxilar izquierdo inferior, y luego lo amenazó: "Cada vez que te vea, te la voy a dar. No podés sostener la mirada", informó El Observador el 28 de abril.

Luego del incidente la jueza del concurso llamó al 911 y a una emergencia móvil. Berrutti relató que el personal policial lo custodió hasta su auto y se trasladó al Hospital Británico, donde le diagnosticaron traumatismo facial.

Deuda de otra empresa de Alejandro Berrutti asciende a US$ 13,7 millones mientras el activo para cubrirla es de US$ 5 millones

Este miércoles el fiscal al que se le asignó la denuncia, Diego Pérez, convocó al denunciante y denunciado.

En los casos de lesiones personales la fiscalía intenta un acercamiento entre las partes. Cuando se trata de primarios estos casos se suelen cerran con un pedido de disculpas y una prohibición de acercamiento por determinado plazo o incluso por un acuerdo reparatorio.

Se trata de delitos que se investigan a instancia de parte por lo que tiene que haber denuncia pero además, dado que la LUC eliminó la suspensión condicional del proceso si la persona es imputada le queda el antecedente penal de por vida.

En el caso, declaró primero el titular de Portfolio Ganadero, quien ratificó su denuncia y dijo estar de acuerdo en que se lo impute, dijeron a El Observador fuentes del caso.

Luego fue el turno del damnificado, quien contó que al verlo le invadió mucha bronca puesto que perdió todos sus ahorros en las empresas de Berrutti. El hombre, de 54 años, trabajador portuario no tiene antecedentes.

Consultada la abogada del denunciado, Silvia Cuello, confirmó el hecho a El Observador y dijo que está evaluando la situación luego de que fiscalía les informó de la inminente formalización para su cliente por el delito de lesiones e incluso posibles amenazas.

La agresión llevó a la jueza del concurso a suspender la junta de acreedores de los concursos de Reina Vaca y Oro Rojo y aplazarla para el 20 de mayo. Se aguardaba que en esa instancia la justicia declarara la liquidación de ambas sociedades.

De todos modos, Berrutti sigue intentando convencer a sus clientes de que le firmen un acuerdo para evitar la liquidación de las empresas. Este miércoles les entregó una nueva propuesta que ofrece pagar el 58% de lo que les debe a 9 años y en 18 cuentas semestrales.