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Gurméndez mandó a Blanca Rodríguez a "cambiar de oculista cubano" por decir que dejó de ver personas en situación de calle en su cuadra

La senadora del Frente Amplio había dicho en una entrevista que hoy, por este miércoles, no veía a personas en situación de calle que antes estaban allí

13 de mayo de 2026 16:48 hs
Gabriel Gurméndez y Blanca Rodríguez

Gabriel Gurméndez y Blanca Rodríguez

El diputado Gabriel Gurméndez mandó a la senadora Blanca Rodríguez a "cambiar de oculista cubano" por decir que había dejado de ver personas en situación de calle en su cuadra.

El diputado colorado respondió de forma irónica en sus redes sociales ante declaraciones de Rodríguez, que fue entrevistada este miércoles en Informativo Sarandí por el primer aniversario de la muerte de José Mujica.

La legisladora recordó en esa entrevista "la originalidad" del expresidente y opinó que ese debe ser el camino del actual gobierno, por ejemplo, para atender el problema de las personas en situación de calle.

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"Más allá que a lo que algunos le moleste en el paisaje de la ciudad, hay un tema de dignidad allí. Hoy, un día como hoy, en el lugar que yo veía habitualmente cercano a mi casa y desde mi ventana gente en la calle, no la estoy viendo. Obviamente hay un diseño que tiene nuevos trazos y que ojalá de resultados", dijo Rodríguez este miércoles.

Las declaraciones fueron parcialmente recogidas en redes y luego Gurméndez reaccionó a ellas. "Ay Blanca! Tenés que cambiar de oculista cubano…", escribió el diputado en su cuenta personal de X (exTwitter).

En el marco de la entrevista radial, la senadora dijo que este diseño "de nuevos trazos" es "pensar más allá del invierno". "Tenemos una población que necesita que le pensemos ruta de salida. ¿Sale del refugio y a dónde va si no tiene casa ni refugio a donde ir?", pensar en eso está generando nuevos diseños originales", según Rodríguez.

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