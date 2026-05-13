Así podés crear tu "ejército" de asistentes en Gemini

Querés aprender los secretos y toda la potencia que tiene una IA, pero no sabés cómo.

Tranqui, acá te voy a dar una guía, basándome en un ejemplo ficticio que creé que te puede servir.

Imaginate que sos dueño de una tienda de productos congelados en Montevideo que se llama Frizá. Tenés un logo, un manual de marca, una planilla con todos los empleados –nombre, sueldo, sucursal–, comentarios de clientes en redes y un montón de tareas administrativas que se repiten todas las semanas.

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Con ese ejemplo en la cabeza, vamos a recorrer todo lo que se puede hacer con Gemini, la herramienta de inteligencia artificial de Google.

Hasta no hace mucho, la IA era básicamente un chatbot. Vos preguntabas, te respondía. Fin. Con Deep Research cambió la lógica: vos le delegás una tarea y la IA la ejecuta sola, va a buscar y vuelve con el resultado. Como una persona al que le encargás una investigación.

¿Cómo usarla? Adentro de Gemini, le das al botón Herramientas y elegís "Investigación profunda". Le tirás una consigna —"hacéme un análisis del mercado de productos congelados en Uruguay"— y la herramienta arma un plan, busca en internet (incluso en Reddit, YouTube y lugares que un buscador común no peina bien) y vuelve con un informe completo. Demora minutos, no segundos. Tomate un café o hacé otra tarea.

¿Para qué te sirve? Análisis FODA de tu negocio, perfiles de proveedores o competidores, investigación de mercado antes de lanzar un producto, ver qué dicen de vos en internet. Y una vez que tenés el informe, podés pedirle que lo transforme en una infografía, un cuestionario, un podcast resumen o hasta una mini app web.

Cuadernos y Gems: cuándo conviene cada uno

Acá hay una diferencia que se confunde seguido.

Los Cuadernos (lo que en ChatGPT se llaman "Proyectos") sirven para trabajar un mismo tema durante mucho tiempo. Tienen memoria, podés subir archivos y centralizar documentación. Imaginate que tenés un cliente importante: subís todas las reuniones, mails y documentos al cuaderno, y después le preguntás "¿qué me dijo en marzo?" y te contesta con el contexto completo.

Los Gems (los "GPTs" de ChatGPT) son asistentes especializados en tareas que repetís todo el tiempo. Si todos los días redactás correos internos, posteos de LinkedIn o contratos con la misma estructura, armás un Gem una vez y lo invocás cada vez que lo necesités. Lo bueno: cualquiera del equipo lo puede usar, sin que vos tengas que explicar nada.

Regla simple: ¿proyecto largo con muchos archivos? Cuaderno. ¿Tarea que repetís siempre igual? Gem.

Ahora bien: ¿cómo armar un Gem que sirva de verdad?

No alcanza con "redactá correos". Para que un Gem te ahorre tiempo, tiene que tener cinco partes: objetivo, cómo actuar, instrucciones concretas, restricciones y un refuerzo de instrucciones al final. Siempre digo lo mismo: es como tener un Gemini chiquitito, con una estructura de funcionamiento híper específico.

Te lo ejemplifico: un "Redactor de Comunicaciones Internas" para Frizá. En el campo Conocimiento le adjuntás un Excel con todos los empleados. Le pedís "redactá un correo para los de Pocitos anunciando los 10 años de la sucursal" y el Gem no solo escribe el mail: te devuelve los correos de toda la gente de Pocitos listos para copiar. La gracia está en ese campo Conocimiento: cargás archivos de Drive una vez y Gemini los toma como contexto permanente.

Otro caso: un "Redactor de Contratos" con los datos jurídicos, los laudos por categoría y la dirección. Le decís "redactá un contrato para Jimena Pérez, cajera" y te lo arma. Función nueva: ahora te lo da en PDF listo para descargar con información que no tenés que volver a poner.

Lo que más me gusta es que vos a ese Gem le podés pedir que antes te haga preguntas para poder personalizarlo. De esa forma no te olvidás cuáles son los datos que debés rellenar para completar el documento.

La joya que pocos usan y las acciones programadas

Adentro de los cuadernos hay un botoncito que dice NotebookLM. Es, hoy por hoy, una de las herramientas más potentes de Google. Y mucha gente ni la conoce.

Funciona en tres bloques: Fuentes (cargás archivos, links, videos, audios), Chat y Estudio. Lo clave: NotebookLM no se contamina con nada de afuera. Solo responde con lo que vos le subiste. Eso lo vuelve confiable cuando trabajás con datos sensibles.

En el bloque Estudio podés generar mapas mentales, podcasts con dos voces que debaten, presentaciones, informes, tablas, tarjetas didácticas, hasta resúmenes en video. Todo desde tus propias fuentes. Para estudiar antes de una reunión o preparar capacitaciones, es difícil encontrar algo mejor.

En Gemini podés crear acciones programadas: tareas que se ejecutan solas con la frecuencia que vos le pongas. "Todos los lunes a las 8, mandame info sobre productos congelados nuevos en el mundo. Un párrafo y los links." Gemini busca, redacta y te entrega el resumen sin que vos hagas nada. El lunes ya tenés el café, el informe y la cabeza en otra cosa.

La IA dentro de cada herramienta de Google

Acá está el verdadero diferencial del ecosistema. Gemini no vive solo en su chatbot: está metido adentro de cada herramienta de Google (si pagás).

Te cuento herramienta por herramienta, según pruebas que he hecho bajo este ejemplo:

En Gmail: te redacta correos, pule lo que escribiste, busca mails de una persona y te resume lo conversado. Desde el chat de Gemini, escribiendo @Gmail, accedés a toda la bandeja sin abrirla.

En Drive: "Buscáme información sobre sueldos de cajeros y hacéme un análisis”. Gemini abre el Excel correcto, lo procesa y te devuelve la respuesta. Para invocar archivos usás @.

En Docs: "Ayudame a escribir" para arrancar, mejorar o alargar pasajes. Truco que vale oro: si en el navegador escribís doc.new o sheet.new, te crea un documento o planilla en blanco al instante.

En Sheets: análisis automáticos, gráficos con un prompt, columnas calculadas. "Creá una columna con el salario líquido según las leyes uruguayas." Lo hace. (Siempre chequeá el resultado, eh.)

En Tasks: sacás foto a un papel con anotaciones, lo subís y le pedís que lo pase a tareas con fecha y hora.

En Calendar: "Agendá una reunión con el proveedor el lunes a las 12." Sin abrir Calendar.

En Slides: armás presentaciones desde cero. Le subís el manual de marca de Frizzá y le pedís "hacéme una presentación para un inversor". Atenti: para que se active, tenés que darle al botón Canvas dentro de Herramientas.

¿Gratis o pago? ¿Y cómo empezar?

La versión gratuita usa un motor llamado Flash, que es rápido pero "liviano", y te da los 15 GB clásicos de Google. En cambio, el plan AI Premium (US$ 20 al mes) es el que realmente cambia el juego: mete a Gemini adentro de Gmail, Docs y Drive, y te sube el espacio a 2 TB.

Algo que te sirve saber: los modelos gratuitos tienen menos "potencia cerebral". Eso significa que, ante pedidos complejos, se cansan más rápido y pueden alucinar (inventar cosas que suenan lógicas pero son mentira). Para quien la usa en serio, pagar la suscripción es como pasar de un auto con un motor económico a uno de alta gama: se equivoca menos y entiende mucho mejor lo que necesitás. Pero, obvio, te cuesta más plata.

Adentro de Gemini hay tres modos: Rápido, Pensar y Pro. Cuanto más "pensante", más demora y más preciso es. Regla práctica: tareas simples (agendar, redactar un mail corto, resumir) usá el modelo rápido. Análisis profundos, cálculos, decisiones complejas usá “Pensar”.

Otro tip: no trates de implementarlo todo de una. Es la mejor forma de frustrarte y abandonar. Elegí una tarea que hagas todas las semanas y te coma tiempo: un tipo de correo, un informe que siempre es igual, consultas frecuentes. Armá un Gem para esa tarea, cargále el contexto necesario y probálo durante quince días.

Cuando lo tengas aceitado, sumá un cuaderno para un proyecto en curso. Después, una acción programada para algo que monitoreás. La curva de aprendizaje es gradual, pero el ahorro de tiempo se nota desde la primera semana.