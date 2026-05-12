El picudo rojo llegó a la palmera en homenaje a Juana de Ibarbouru en la Rambla: le quitarán las partes afectadas

La palmera en homenaje a Juana de Ibarbourou , ubicada en la Rambla de Montevideo , está siendo tratada contra el escarabajo picudo rojo con un procedimiento que se le realizó a otras palmeras emblemáticas como las de Plaza Independencia.

La plantación en cuestión está ubicada en ubicada en la Rambla de Pocitos entre las calles Manuel Vicente Pagola y Miguel Barreiro, y venía siendo tratada con endoterapia y baños de copa . Pero debido a que no funcionó se optó por otro procedimiento , confirmaron fuentes de la intendencia a El Observador.

Al ser una palmera antigua y frágil, se la está sometiendo a una intervención quirúrgica que consiste en sacarle las partes afectadas por el picudo , informó en primera instancia Telemundo de Canal 12.

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El insecto es una plaga que se desarrolla en el interior de la palmera, pudiendo coexistir al mismo tiempo sus cuatro estados: huevo, larva, pupa y adulto.

Las hembras fecundadas pueden llegar a poner ente 250 y 400 huevos en los tejidos blandos de la palmera -heridas recientes y zonas de crecimiento. Cuando las larvas emergen, comienzan a alimentarse del tejido blando de las palmeras, moviéndose hacia el interior de ésta, dejando un túnel lleno de excrementos y restos de la planta, matándola lentamente.

El escarabajo, llamado científicamente como Rhynchophorus ferrugineus Olivier, fue identificado en Uruguay en marzo del 2022 en el parque Quinta de Capurro mientras estaba matando a unas palmeras Phoenis Canariensis, según informó en su tiempo la Intendencia de Canelones. Posteriormente y durante todo ese año mató a un total de 160 palmeras en Canelones.

Según los datos a los que accedió El Observador, ya se han extraído más de 800 palmeras en Montevideo.