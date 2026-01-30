El sistema uruguayo de la UTEC que detecta al picudo rojo antes de ser visible al ojo humano con drones e IA

El Grupo de Investigaciones Espaciales de la Universidad Tecnológica (UTEC) diseñó una herramienta para la detección temprana del picudo rojo. Esta metodología innovadora "combina el uso de drones, imágenes de diferente tipo y algoritmos de inteligencia artificial".

El sistema te permite identificar la presencia del insecto incluso "antes de que esta muestre un deterioro evidente a simple vista".

La elección de usar drones se basa en la resolución espacial necesaria para los testeos iniciales. Mientras que los satélites de acceso libre ofrecen datos en metros, las cámaras de los drones capturan imágenes con una "resolución centimétrica". Esto te brinda un detalle superior para estudiar áreas críticas como el Cementerio del Buceo . El equipo utiliza cámaras térmicas para obtener información sobre la salud vegetal.

A través del geoprocesamiento de imágenes, los científicos realizan un "chequeo médico detallado de cada árbol". Esta técnica revela problemas fitosanitarios que son "invisibles para el ojo humano", como el avance de la enfermedad o el nivel de estrés . Los investigadores descubrieron que la plaga "acciona diferente según la especie de palmera". Contar con esta tecnología es clave para definir acciones de control eficaces.

Desde fines de 2025, la UTEC colabora con la Universidad Autónoma del Estado de México para crear un "algoritmo que apoye la automatización". El objetivo es lograr la "escalabilidad de la detección del picudo rojo" a nivel nacional. Aunque existen métodos que usan tecnologías aisladas, el aporte local es haberlas integrado en un "algoritmo de predicción". Este sistema integrado logra identificar ejemplares enfermos en etapas tempranas.

El plan a futuro consiste en escalar este proyecto para abarcar todo el territorio nacional con el apoyo de aeronaves. Los expertos trabajan junto a la Fuerza Aérea Uruguaya para realizar vuelos técnicos y capturar nuevas imágenes actualizadas de diversas zonas del país. Contar con estos datos te permitiría monitorear el avance de la plaga con precisión. Esta herramienta de alerta temprana es esencial para el control eficaz.

La velocidad del avance tecnológico depende de la posibilidad de montar sensores en aeronaves y de la logística territorial necesaria. El Poder Ejecutivo formalizó un grupo asesor de expertos para coordinar el combate contra el picudo rojo y prevé que la UTEC participe activamente.

El equipo también está integrado por Agustín Soto, docente del área de sensoramiento remoto, quien colabora en el monitoreo de las distintas fases de la plaga.