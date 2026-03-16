Partido Colorado propondrá a socios de la coalición garantizar que Mónica Ferrero sea fiscal de Corte hasta 2030

El secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda , anunció este lunes que su agrupación política propondrá a los socios de la Coalición Republicana ratificar a Mónica Ferrero como fiscal de Corte hasta 2030 .

Como la oposición no alcanzaría los votos en la Cámara de Senadores para llevar adelante una iniciativa de este tipo, lo que el Partido Colorado plantea es un gesto simbólico, mediante el cual los líderes de los tres partidos de la coalición se comprometerían públicamente a garantizar que no acompañarán ninguna iniciativa que busque desplazar a Ferrero.

"Nosotros vamos a cortar el manoseo, vamos a cortar los manejos de prensa de gente que tira la piedra y esconde la mano. Le vamos a proponer a la bancada de la coalición garantizar públicamente , capaz que firmando un documento o incluso haciendo un anuncio conjunto... Decirle a toda la ciudadanía que este tema está cerrado y que Mónica Ferrero será la fiscal de Corte hasta, mínimo, el año 2030 , cuando entre un nuevo Senado y tome sus decisiones", señaló Ojeda este lunes en una conferencia de prensa, posterior a una reunión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN).

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El también senador de la República consideró que lograr este gesto sería darle un "gran espaldarazo" a Ferrero.

Andrés Ojeda en conferencia de prensa el lunes 16 de marzo de 2026

Y dijo no entender por qué el Frente Amplio no ha podido explicar públicamente "por qué no quieren votar como fiscal de Corte a Ferrero".

"Dicen que no están dispuestos a llevarla, pero no dicen por qué y eso nos preocupa", sostuvo Ojeda y añadió que estaban "perplejos" ante la "constante embestida" contra la funcionaria.

Ferrero ocupa la Fiscalía de Corte de forma interina, ya que quedó en ese cargo luego de la jubilación de Juan Gómez (agosto de 2024), quien, a su vez, subrogaba a Jorge Díaz (renunció en octubre de 2021).

De esta manera, Díaz, hoy secretario de la Presidencia, fue el único fiscal de Corte cuya venia fue votada y ratificada por el Parlamento.

Desde entonces, el sistema político no ha logrado ponerse de acuerdo para alcanzar las mayorías especiales necesarias y designar a un titular.