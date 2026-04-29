Devolución de IRPF 2026: DGI fijó fechas claves para presentar la declaración jurada

La Dirección General Impositiva (DGI) confirmó una de las fechas centrales de la campaña IRPF–IASS 2026, correspondiente al ejercicio 2025, y dio detalles sobre el calendario de atención para contribuyentes.
En la antesala del inicio formal de la campaña, el organismo adelantó etapas clave vinculadas tanto a la presentación de declaraciones juradas como a eventuales devoluciones o pagos de impuestos.
Cuándo comienza la asistencia para IRPF
La DGI informó que la campaña de asistencia personalizada para IRPF se desarrollará entre el 29 de junio y el 31 de agosto de 2026.
Durante ese período, los contribuyentes podrán acceder a ayuda presencial o telefónica para completar la declaración jurada. En función del resultado, algunos deberán pagar el impuesto, mientras que otros podrán acceder a devoluciones.
Calendario de IASS: devoluciones y atención
En paralelo, la campaña del Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS) ya comenzó con distintas etapas de atención.
Desde el 9 de abril, la DGI brinda asistencia telefónica para la presentación de declaraciones juradas, a través del 1344 opción 4, en días hábiles de 9:30 a 15:30.
Además, desde el 15 de abril se habilitó la atención personalizada para jubilados y pensionistas, quienes deben agendarse previamente en la web del organismo o por WhatsApp.
En cuanto a las devoluciones:
- 15 de mayo: comienzan los créditos para quienes optaron por cobro a través de cuenta bancaria
- 28 de mayo: se habilitan los pagos en redes de cobranza
Para quienes tengan saldo a pagar por IASS, las cuotas comenzarán a abonarse desde el 30 de junio.
Nuevas franjas de IRPF
Tras el ajuste anual, el mínimo no imponible del IRPF se ubicó en $ 48.048 mensuales (7 BPC). Por debajo de ese nivel de ingresos no corresponde tributar.
Las franjas para quienes sí pagan quedaron establecidas de la siguiente forma:
- Entre $ 48.049 y $ 68.640 (7 a 10 BPC): 10%
- Entre $ 68.641 y $ 102.960 (10 a 15 BPC): 15%
- Entre $ 102.961 y $ 205.920 (15 a 30 BPC): 24%
- Entre $ 205.921 y $ 343.200 (30 a 50 BPC): 25%
- Entre $ 343.201 y $ 514.800 (50 a 75 BPC): 27%
- Entre $ 514.801 y $ 789.360 (75 a 115 BPC): 31%
- Más de $ 789.361 (más de 115 BPC): 36%
Cambios en el IASS
En el caso del IASS, el mínimo no imponible pasó a $ 61.776 mensuales (9 BPC) desde enero de 2026. Por debajo de ese monto, las jubilaciones y pensiones quedan exoneradas.
Para quienes sí tributan, las tasas son:
- Entre $ 61.777 y $ 102.960 (más de 9 a 15 BPC): 6%
- Entre $ 102.961 y $ 343.200 (más de 15 a 50 BPC): 24%
- Más de $ 343.201 (más de 50 BPC): 30%