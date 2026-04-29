Devolución de IRPF 2026: DGI fijó fechas claves para presentar la declaración jurada

La Dirección General Impositiva ( DGI ) confirmó una de las fechas centrales de la campaña IRPF–IASS 2026 , correspondiente al ejercicio 2025, y dio detalles sobre el calendario de atención para contribuyentes.

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En la antesala del inicio formal de la campaña, el organismo adelantó etapas clave vinculadas tanto a la presentación de declaraciones juradas como a eventuales devoluciones o pagos de impuestos.

La DGI informó que la campaña de asistencia personalizada para IRPF se desarrollará entre el 29 de junio y el 31 de agosto de 2026 .

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Durante ese período, los contribuyentes podrán acceder a ayuda presencial o telefónica para completar la declaración jurada. En función del resultado, algunos deberán pagar el impuesto, mientras que otros podrán acceder a devoluciones.

Calendario de IASS: devoluciones y atención

En paralelo, la campaña del Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS) ya comenzó con distintas etapas de atención.

Desde el 9 de abril, la DGI brinda asistencia telefónica para la presentación de declaraciones juradas, a través del 1344 opción 4, en días hábiles de 9:30 a 15:30.

Además, desde el 15 de abril se habilitó la atención personalizada para jubilados y pensionistas, quienes deben agendarse previamente en la web del organismo o por WhatsApp.

En cuanto a las devoluciones:

15 de mayo : comienzan los créditos para quienes optaron por cobro a través de cuenta bancaria

: comienzan los créditos para quienes optaron por cobro a través de cuenta bancaria 28 de mayo: se habilitan los pagos en redes de cobranza

Para quienes tengan saldo a pagar por IASS, las cuotas comenzarán a abonarse desde el 30 de junio.

Nuevas franjas de IRPF

Tras el ajuste anual, el mínimo no imponible del IRPF se ubicó en $ 48.048 mensuales (7 BPC). Por debajo de ese nivel de ingresos no corresponde tributar.

Las franjas para quienes sí pagan quedaron establecidas de la siguiente forma:

Entre $ 48.049 y $ 68.640 (7 a 10 BPC): 10%

Entre $ 68.641 y $ 102.960 (10 a 15 BPC): 15%

Entre $ 102.961 y $ 205.920 (15 a 30 BPC): 24%

Entre $ 205.921 y $ 343.200 (30 a 50 BPC): 25%

Entre $ 343.201 y $ 514.800 (50 a 75 BPC): 27%

Entre $ 514.801 y $ 789.360 (75 a 115 BPC): 31%

Más de $ 789.361 (más de 115 BPC): 36%

Cambios en el IASS

En el caso del IASS, el mínimo no imponible pasó a $ 61.776 mensuales (9 BPC) desde enero de 2026. Por debajo de ese monto, las jubilaciones y pensiones quedan exoneradas.

Para quienes sí tributan, las tasas son: