Jubilaciones: plantean retiro desde los 60 años con reglas diferenciadas según ingresos y trayectoria laboral

El informe final del Diálogo Social incluyó un capítulo sobre jubilaciones y pensiones que coloca en el centro la edad de retiro . El documento propone habilitar una vía de jubilación anticipada desde los 60 años , con criterios diferenciados según ingresos y trayectoria laboral, en un contexto marcado por el envejecimiento de la población y cambios en el mundo del trabajo.

El texto señala que la combinación de menos nacimientos y mayor esperanza de vida , junto con un mercado laboral más incierto, obliga a repensar las políticas públicas. En ese marco, advierte que la extensión de la vida laboral “debe ser integrada al análisis”, aunque teniendo en cuenta que no todas las personas pueden trabajar en igualdad de condiciones a edades avanzadas.

Según el informe, existen “desigualdades estructurales” que hacen que los trabajadores lleguen al retiro en situaciones muy diferentes. Quienes tienen trayectorias más precarias, con alta informalidad o tareas de mayor desgaste físico, enfrentan mayores dificultades para mantenerse activos. También se mencionan brechas en la esperanza de vida entre distintos niveles de ingresos.

Gabriel Oddone consideró que hablar de "estatización" de las AFAP es una "exageración" y dijo que no habrá "ninguna confiscación"

Cambios a la seguridad social: gobierno reafirma que no hay ninguna propuesta de "eliminar o estatizar" las AFAP

La principal propuesta es la creación de una nueva causal de retiro anticipado que permita jubilarse a partir de los 60 años, tomando como referencia la edad legal de 65 años com adelantó El Observador en febrero pasado.

Para al menos un tercio de los trabajadores —aquellos con menores ingresos— se plantea garantizar jubilaciones “iguales o superiores” a las del régimen previo a la reforma (Ley N.º 20.130). Esos montos, además, aumentarían de forma progresiva si se posterga el retiro, hasta converger con los niveles previstos a los 65 años.

En el caso de los afiliados con mayores ingresos, también se habilita el retiro desde los 60 años, aunque con un diseño que incorpore incentivos para permanecer en actividad hasta la edad legal.

El documento aclara que quienes no utilicen esta opción mantendrán las condiciones establecidas por la normativa vigente.

Incentivos y continuidad laboral

El esquema prevé tasas de reemplazo crecientes con la edad de retiro, como forma de incentivar la permanencia en el mercado de trabajo. A su vez, se mantiene la posibilidad de retiro anticipado para actividades especialmente exigentes o riesgosas.

Un sistema con enfoque “estratificado”

El informe sostiene que la propuesta apunta a un esquema “estratificado”, que reconozca las diferencias entre trabajadores. Bajo este enfoque, los sectores más vulnerables podrían acceder a una jubilación “adecuada” desde los 60 años, mientras que en otros casos se promovería la extensión de la vida laboral.

El documento subraya que la edad de retiro es un parámetro “sensible” y que su discusión debe considerar tanto la sostenibilidad del sistema como las desigualdades del mercado de trabajo.