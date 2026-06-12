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La playa de Piriápolis entre la espada y el murallón: las posibilidades que se manejan para combatir la constante pérdida de arena

Las autoridades nacionales y departamentales tendrán una reunión próximamente para tratar estos temas

12 de junio de 2026 19:05 hs
Playa de Piriápolis

Playa de Piriápolis

"Cerro y playa" es una de las formas más precisas para definir a Piriápolis, al menos por ahora. La directora de Ambiente de Maldonado, Virginia Villarino, advirtió que hay una pérdida de arena en casi toda la playa que es paralela a la rambla de la ciudad.

En el año 1916, Francisco Piria inauguró esta rambla con un pecado original, la cercanía de la calle a la costa. La directora contó que en ese momento histórico no se tenía el conocimiento científico sobre el ciclo de la arena y de las problemáticas que trae edificar en esta zona.

Según contó Villarino en diálogo con El Observador, la arena "circula naturalmente desde la parte seca de la playa hacia la parte húmeda y después se trasladada por la parte húmeda nuevamente para formar los médanos". Pero construir muy próximo a la costa "termina fijando la arena" y ya no está disponible para "reponer la playa".

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La directora, que también es licenciada en Geografía, dijo que el aumento del nivel del mar a su vez incide en la problemática.

La jerarca citó un estudio del Instituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental (IMFIA) del 2024 en el que se barajan "un abanico de posibilidades" que van "desde no hacer nada y tener una consecuente pérdida de la arena", hasta tres alternativas que incluyen "la alimentación de artificial" de arena que está sumergida.

  1. Muchos murallones cortos perpendiculares a la costa
  2. Menos murallones perpendiculares a la costa, pero más largos
  3. Murallones paralelos a la costa y sumergidos, llamados diques exentos

La directora de Ambiente afirmó que "hay que estudiar estas propuestas y ver la que tenga mejor impacto a nivel social y ambiental". Próximamente mantendrá una reunión junto al intendente Miguel Abella y la directora nacional de Cambio Climático Fernanda Souza donde se tratarán estos temas.

Consultada sobre qué pasaría en caso de no actuar, la directora afirmó que, de acuerdo al estudio del IMFIA, "la parte del arco de playa desde la plaza del Inmigrante hasta la playa la Rinconada perdería gradualmente arena hasta que el agua llegue al murallón" y "no tendría faja de arena emergida".

Organizaciones locales se han preocupado por la situación. Una de ellas fue la comisión Proplaya, una organización de vecinos del lugar y alrededores que sigue de cerca el informe presentado por el IMFIA.

Luego de una presentación de ese estudio, desde la Red Ambiental Piriápolis y Alrededores se acercaron a la comisión con "otra perspectiva" pero "alineados al mismo objetivo".

Los ambientalistas plantean no hacer "intervenciones duras de piedras ni cemento" y, en cambio, utilizar "vegetación nativa". Déborah Díaz, integrante de la red, planteó que la idea es "peatonalizar" la rambla y allí "generar un gran parque con espacios recreativos". Su hipótesis es que con esto y con plantaciones frente al murallón se podría contribuir a la "regeneración de dunas".

La red todavía no le presentó el proyecto ni a la Intendencia de Maldonado ni a la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación, que había declarado esta rambla como Monumento Histórico Nacional en 2021.

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