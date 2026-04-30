Junta de Maldonado aprobó por unanimidad Plan de Ordenamiento Territorial de Laguna del Sauce: hubo solo una modificación

La Junta Departamental de Maldonado aprobó por unanimidad el Plan de Ordenamiento Territorial de Laguna del Sauce durante la noche del martes, en la que el plenario hizo una única modificación al proyecto que venía desde la comisiones.

Este cambio, único entre los casi 100 artículos del plan, reduce la cantidad de hectáreas del suelo potencialmente transformable que se establecía en las comisiones. De esta forma, este tipo de suelo se achica de cinco a tres hectáreas en la cuenca de la laguna.

El Frente Amplio fue crítico con este cambio, pero aún así votó el plan en general, es decir, el conjunto de todos los artículos . El coordinador de ediles de coalición de izquierda, Juan Urdangaray , detalló que "este suelo está comprendido principalmente al norte de la Ruta 9 , al este de la Ruta 12 y también aparece una parte grande sobre el municipio de Piriápolis en Camino de los Arrayanes y también el municipio de Pan de Azúcar ".

Nuevas reglas para urbanizar en la zona de Laguna del Sauce: las claves del plan territorial que está a estudio y la "novedad" que propone

El plan comprende más de 700 kilómetros de cuenca y establece reglas generales para la urbanización en esta zona. El proyecto supone novedades a escala nacional, como las Reservas Departamentales Naturales Privadas y también otras cuestiones como fajas de protección terrestre de distintos anchos a los costados de los cuerpos de agua.

La iniciativa divide la cuenca en cuatro partes, con exigencias distintas, pero con algunas prohibiciones en común como la ganadería en modalidad de producción de carne por animales encerrados en corrales.

La gran novedad del plan

Laguna del Sauce, departamento de Maldonado. Laguna del Sauce, departamento de Maldonado. Foto: portal Cuenca Laguna del Sauce

Las Reservas Departamentales Naturales Privadas, la gran novedad del plan, permite a los propietarios urbanizar en el suelo rural productivo a cambio de que otra parte del terreno esté dedicado a la conservación. Para ampararse en este régimen se debe contar con una superficie mínima de 100 hectáreas, que el área de conservación sea mayor o igual al 80% del conjunto y que el área de implementación sea menor o igual al 20% del total, siempre y cuando sea menor a 30 hectáreas.

El área de conservación será un ámbito con restricciones para funciones ecológicas con la categoría de suelo rural natural, en la que solo se habilitarán senderos de interpretación, puesto de avistamiento de aves o algún lodge u hotel de campo con un área máxima edificada de 500 metros cuadrados.

En contrapartida, el área de implantación será en suelo de categoría rural productivo y podrá tener edificaciones, caminos, sectores pavimentados y estacionamientos abiertos, entre otras cuestiones.

En cuanto a las construcciones en esta zona, el área máxima edificable será de 1.000 metros cuadrados. La misma normativa establece que el Factor Ocupación del Suelo (FOS) será menor o igual al 20%, el Factor Ocupación Total (FOT) será menor o igual al 30% y el Factor de Impermeabilización del Suelo será menor o igual al 30%. Tampoco se permite el vertido directo a cursos de agua, de aguas residuales tratadas, entre otras normativas.

La reserva "será expresamente homologada u observada" por la Comisión de Seguimiento del Plan, creada a partir de esta normativa. A su vez, luego "de obtener la autorización de la fase preliminar", continúan los trámites en la intendencia en los que se deberá presentar un Plan de Manejo de esta reserva.

La directora general del Departamento de Gestión Territorial de Maldonado, Soledad Laguarda, dijo que esta es una figura que "no existía en el país" y que el objetivo es "provocar que se realicen reservas". En este sentido, la directora de Ordenamiento Territorial del Ministerio de Vivienda, Paola Florio, agregó que es "la primera vez que aparece este modelo" y que "podría ser replicable" a otros departamentos.

Pasó mucha agua abajo del puente: cómo fue la evolución del plan de la laguna

Laguna-del-Sauce-(2) Ministerio de Ambiente por situación en Laguna del Sauce MINISTERIO DE AMBIENTE

La Laguna del Sauce es conocida por abastecer de agua potable a las ciudades de Maldonado, Punta del Este, San Carlos, Pan de Azúcar, Piriápolis y Balneario Solís. Pero en abril de 2015 llamó la atención por la proliferación de cianobacterias que desembocó en "agua con gusto a tierra".

Dos meses después, la por entonces Dinama aprobó un Plan de Acción con 12 medidas para la protección de la calidad ambiental y la disponibilidad como fuente de agua potable de la cuenca.

La décima medida del Plan de Acción consistía la elaboración y aprobación de un Plan de Ordenamiento Territorial para la cuenca, la cual carecía de este y se regía por directrices de ordenamiento territorial que se establecieron para todo Maldonado en 2010.

El documento fue elaborado por la Intendencia de Maldonado en colaboración con el Ministerio de Vivienda y contó con aportes de diferentes municipios, de la Comisión de Cuenca de Laguna del Sauce y otros actores locales.

En 2023, el expediente llegó a la Junta Departamental de Maldonado y ya con Miguel Abella como intendente se hizo hincapié en que se reactivara el tema en varias comisiones a la vez. El martes pasado los ediles del oficialismo y de la oposición aprobaron el documento en el plenario.

"Somos críticos con el Partido Nacional porque entendemos que estamos llegando tarde", dijo el coordinador de ediles del FA. "El plan llegó (a la Junta) en agosto de 2023, se empezó a tratar en comisiones recién en febrero de 2026 y se termina aprobando en abril", añadió Urdangaray. "Se perdieron casi tres años donde lejos de detenerse estas problemáticas se fueron profundizando", sentenció.