Solicitan que Directorio de ASSE comparezca ante la Comisión de Salud por el despido del director del Hemocentro de Maldonado

El diputado del Partido Nacional, Federico Casaretto , se comunicó con el presidente de la Comisión de Salud Pública, José Luis Satdjián , para solicitarle que convoque al Parlamento al directorio de Administración de los Servicios de Salud del Estado ( ASSE ) para que brinde explicaciones acerca de la decisión de destituir a Jorge Curbelo como director del Hemocentro Regional de Maldonado .

" Esto es un golpe a una excelente gestión y al pueblo de Maldonado , que a través de los años ha realizado innumerables aportes para transformarlo en un pilar regional y nacional", sostuvo el legislador en su cuenta de X.

Desde la oposición, quien también se mostró crítico con la decisión de ASSE fue el senador colorado Robert Silva .

Acabo de comunicarme con el Presidente de la Comisión de Salud Pública de la Cámara de Representantes José Luis Satdjián a fin de solicitarle que sea convocado el Directorio de ASSE a fin de brindar explicaciones acerca de la decisión de destituir al Dr. Jorge Curbelo como… pic.twitter.com/LusxNjl9Xh

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"Poco importa el profesionalismo. Poco importa el buen desempeño. Llegan las nuevas autoridades partidarias y cambian sin argumentos a responsables de importantes servicios. Así pasa en la salud pública y así pasó en el Centro de Hemoterapia de Maldonado de ASSE. Así cesaron al Dr. Jorge Curbelo, que junto a un gran equipo y la comunidad han realizado una obra espectacular. ¡Duele Uruguay! ", escribió.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RobertSilvaUy/status/2047621136989495406?s=20&partner=&hide_thread=false Poco importa el profesionalismo. Poco importa el buen desempeño. Llegan las nuevas autoridades partidarias y cambian sin argumentos a responsables de importantes servicios. Así pasa en la salud pública y así pasó en el Centro de Hemoterapia de Maldonado de @ASSEcomunica. Así… — Robert Silva (@RobertSilvaUy) April 24, 2026

Otro legislador que cuestionó el despido fue el senador blanco Rodrigo Blás, quien lo catalogó como un "atropello y un error importante".

"Ya es epidemia; no arreglan lo que anda mal y rompen lo que anda bien", lamentó en su cuenta de X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/rodrigoblas_/status/2047443121118613832?s=20&partner=&hide_thread=false Sin distinción de Partidos , Maldonado entero sabe que esto es un atropello y un error importante . Ya es epidemia no arreglan lo que anda mal y rompen lo que anda bien . https://t.co/Nis49I0c2A — Rodrigo Blás (@rodrigoblas_) April 23, 2026

Curbelo, médico hemoterapeuta con una larga trayectoria de actividad, había dirigido el Hemocentro desde su apertura en 2009 y estuvo más de 17 años en el cargo.

Además, es fuertemente reconocido por ser impulsor del programa de donación de plaquetas por aféresis en el interior del Uruguay y del primer programa de donación de sangre en los centros de educación de Maldonado.

Su despido fue informado en primera instancia por el medio local FM Gente, que además reveló que la encargada de darle la noticia al ahora exdirector fue la directora asistencial de ASSE, Gabriela Medina.

El Hemocentro Regional de Medicina Transfusional de Maldonado es una institución pública dependiente de ASSE dedicada a la centralización de la donación y producción de hemocomponentes en el este del país: Maldonado, Rocha, Lavalleja, Treinta y Tres y Cerro Largo.

"El objetivo primario es la colecta y administración de los recursos sanguíneos de la zona que dé respuesta a su demanda", explica la página web del Hemocentro.

La resolución de ASSE sobre el despido de Curbelo

La resolución de ASSE, informada por La Diara, indica que la decisión de cesar al hoy exdirector del Hemocentro de Maldonado fue en el marco de la continuación de la "redefinición de la reestructura, funcionamiento y gestión del organismo" que conlleva la "designación de un nuevo equipo de trabajo acorde a las modificaciones que se pretende realizar, correspondiendo adaptar los recursos humanos afectados a tal fin".

De acuerdo con el documento informado por el consignado medio, para lograr tal final han venido desarrollando un "proceso paulatino de selección de los soportes humanos a fin del desempeño de funciones de jerarquía y especial competencia, con el perfil acorde a la nueva gestión".

"En el marco de las competencias legalmente atribuidas a esta administración, de conformidad con los nuevos objetivos y criterios institucionales diseñados por las autoridades actuales en materia de gestión administrativa y asistencial en aras del interés general", agregan.