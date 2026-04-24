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El jugador de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa que aprovecha su nueva faceta de modelo para una marca internacional

El futbolista sorprendió con un book de algunas fotos posando con mucha soltura

24 de abril de 2026 14:18 hs
Joaquín Piquerez en su nueva faceta de modelo

Joaquín Piquerez en su nueva faceta de modelo

La selección uruguaya de Marcelo Bielsa sigue contando los días que quedan para el Mundial 2026, los que si bien son 48 para el inicio del mismo, aún restan 53 para el debut celeste ante Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium de Miami.

Mientras tanto, el técnico del combinado nacional recibió este viernes una buena noticia.

La buena noticia que recibió Marcelo Bielsa de un futbolista lesionado de la selección uruguaya, pensando en el Mundial 2026 y a 53 días del debut de Uruguay

El gran desafío que tiene Diego Aguirre en Peñarol pensando en jugar el jueves ante Corinthians en Brasil por Copa Libertadores con siete titulares lesionados

La faceta de modelo de Joaquín PIquerez

En las últimas horas, Joaquín Piquerez, quien de a poco parece mejorar de su importante lesión de tobillo, mostró una nueva faceta.

Es que se lo pudo ver modelando para una importantísima marca internacional de ropa.

Piquerez se mostró con un traje gris y en diversas poses para Boss.

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Joaqu&iacute;n Piquerez en su faceta de modelo para una marca de ropa internacional

Joaquín Piquerez en su faceta de modelo para una marca de ropa internacional

Mientras tanto, espera poder comenzar a entrenar ya con pelota, siempre de a poco, para intentar llegar -con lo justo- a lo que será la Copa del Mundo. Ya casi pasó un mes de la misma , por lo que le quedaría uno más para recuperarse por completo, según informaron médicos a Referí.

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