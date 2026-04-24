El jugador de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa que aprovecha su nueva faceta de modelo para una marca internacional

La selección uruguaya de Marcelo Bielsa sigue contando los días que quedan para el Mundial 2026, los que si bien son 48 para el inicio del mismo, aún restan 53 para el debut celeste ante Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium de Miami.

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Mientras tanto, el técnico del combinado nacional recibió este viernes una buena noticia.

Como informó Referí, luego de lo que fue su rotura de ligamentos en el tobillo derecho el pasado 27 de marzo en el 1-1 ante Inglaterra en el Estadio de Wembley por la fecha FIFA, Joaquín Piquerez, fue operado y ya comenzó a trotar en lo que será una importante recuperación a la espera de poder llegar al Mundial 2026.

El lateral izquierdo celeste y de Palmeiras había sufrido una fuerte entrada del futbolist inglés Mandueke , y debió salir a los 10 minutos.

El gran desafío que tiene Diego Aguirre en Peñarol pensando en jugar el jueves ante Corinthians en Brasil por Copa Libertadores con siete titulares lesionados

La buena noticia que recibió Marcelo Bielsa de un futbolista lesionado de la selección uruguaya, pensando en el Mundial 2026 y a 53 días del debut de Uruguay

La faceta de modelo de Joaquín PIquerez

En las últimas horas, Joaquín Piquerez, quien de a poco parece mejorar de su importante lesión de tobillo, mostró una nueva faceta.

Es que se lo pudo ver modelando para una importantísima marca internacional de ropa.

Piquerez se mostró con un traje gris y en diversas poses para Boss.

671803874_18099974342005681_4967078356198659610_n Joaquín Piquerez en su faceta de modelo para una marca de ropa internacional

Mientras tanto, espera poder comenzar a entrenar ya con pelota, siempre de a poco, para intentar llegar -con lo justo- a lo que será la Copa del Mundo. Ya casi pasó un mes de la misma , por lo que le quedaría uno más para recuperarse por completo, según informaron médicos a Referí.