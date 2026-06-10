Con gol de Lionel Messi, la selección Argentina goleó a Islandia en el último amistoso previo al Mundial 2026

La selección Argentina , con el regreso goleador de su capitán Lionel Messi , le ganó este martes por 3-0 a Islandia en su último amistoso previo a su debut en la Mundial 2026 , donde defenderá el título del mundo logrado hace cuatro años en Qatar .

Con goles de Valentín Barco , en el minuto 8; Lionel Messi , en el 71 de penal, y Thiago Almada en el 86, la Albiceleste cerró su preparación para el Mundial en el Estadio Jordan-Hace de la ciudad de Auburn, que sufrió un temporal de lluvia en las horas previas al duelo.

El partido tuvo un comienzo con un equipo alternativo impuesto por Lionel Scaloni , que en el segundo tiempo tuvo el ingreso de la mayoría de sus titulares, incluido Lionel Messi , que volvió a jugar luego de la lesión que sufrió en el último partido del Inter Miami ante el Philadelphia Union por la MLS.

En el inicio del encuentro Argentina tuvo un dominio que se trasladó al resultado en el minuto 8, cuando un rebote derivó en Valentín Barco, que, con un disparo desde el borde del área, terminó venciendo la resistencia del portero Elías Rafn Ólafsson , para abrir el tanteador.

El fuerte operativo de seguridad del complejo de Playa del Carmen donde la selección uruguaya se hospedará en el Mundial 2026, con apoyo de la Guardia Nacional

Los ensayos de Marcelo Bielsa en la selección uruguaya para el Mundial 2026: la variante táctica, la titularidad de Federico Viñas y la sociedad con Darwin Núñez

Luego de este gol, Argentina continuó manejando el balón pero careció de la puntería para aumentar la ventaja ante un rival que no tuvo opciones de irse al descanso con una paridad en el marcador.

Lionel Scaloni probó variantes en el último amistoso

En el inicio del complemento, Lionel Scaloni rotó con seis cambios: el ingreso de Cristian Romero en defensa, más la rotación del mediocampo titular con Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul.

Luego, en el minuto 69, un nuevo cambio determinó el regreso de Lionel Messi, y al minuto siguiente habilitó a Lautaro Martínez que fue derribado por el portero Ólafsson.

El árbitro estadounidense Rosendo Mendoza marcó el penal que Messi convirtió en gol.

Con este grito desde los doce pasos, el rosarino alcanzó de manera absoluta un nuevo registro histórico en el fútbol nacional al convertirse en el jugador más veterano en marcar un gol con la camiseta de la Selección Argentina.

Lionel Messi Lionel Messi marcando su gol de penal con Argentina @Argentina

El delantero del Inter Miami saltó al campo de juego con 38 años, 11 meses y 14 días, logrando batir una marca de longevidad que pertenecía a Ángel Amadeo Labruna.

Hasta este encuentro, el récord histórico estaba en manos del legendario atacante de River Plate, quien había convertido su último tanto internacional el 7 de julio de 1957 frente a Brasil en el Maracaná, a la edad de 38 años, 9 meses y 8 días.

El broche de oro de esta goleada lo puso Thiago Almada en el minuto 86 tras una habilitación de De Paul en combinación con Messi para estampar el final 3-0 en el resultado.

Luego de estos amistosos, Argentina se volverá a encontrar en su concentración mundialista en Kansas City para aguardar el próximo martes su debut en el grupo J del Mundial ante Argelia, que compartirá con Austria y Jordania.

En tanto, Islandia tras esta derrota esperará el próximo 29 de junio su estreno en el grupo H de la Liga de las Naciones de UEFA ante Estonia.

FUENTE: EFE